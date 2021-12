ASROCK nous propose une nouveolle carte mère : La Z690M Phantm Gaming 4.



Les cartes mères MicroATX peuvent constituer une catégorie de cartes mères plus abordables pour le chipset Intel Z690. Le socket est désigné LGA1700, et il est équipé d'un circuit d'alimentation numérique Dr. MOS 50A à sept phases.



















DDR4-4800 x 4 (maximum 128 Go), SATA3.0 (6Gbps) x 4, Hyper M.2 x 2, PCI-Express4.0 (x16) x 1, PCI-Express3.0 (x4) / forme x16) x1, PCI-Express3.0 (x1) x1, M.2 2230 (pour module sans fil) x1, PCI-Express3.0 (x1) x1, PCI-Express3.0. Le réseau est un LAN gigabit fourni par Intel I219V, et le circuit audio est équipé d'un son HD 7.1ch fourni par Realtek ALC897 (Realtek Advanced Audio Control). Il prend également en charge Nahimic Audio, ce qui vous permet de profiter d'un authentique son surround dans votre expérience de jeu.



POLYCHROME RGB



Cette carte mère est dotée de connecteurs RGB intégrés et d'un connecteur RGB adressable qui permettent de connecter la carte mère à des périphériques LED compatibles tels que des bandes, des ventilateurs d'UC, des refroidisseurs, des châssis, etc. Les utilisateurs peuvent également synchroniser les dispositifs à DEL RVB à travers les accessoires certifiés Polychrome RGB Sync pour créer leurs propres effets lumineux uniques.



Double USB 3.2 Gen2 (Type-A + Type-C)



Cette carte mère dispose d'une paire de ports USB 3.2 Gen2 Type-A et Type-C intégrés sur l'entrée/sortie arrière pour prendre en charge les périphériques USB 3.2 Gen2 de nouvelle génération et fournir des taux de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbps.



Elle possède quatre bornes audio et deux ports USB3.2 Gen.2 à l'arrière. Elle dispose d'un port HDMI, de deux ports USB3.2 Gen.2 et d'un port USB3.2 Gen.1 à l'arrière. Les dimensions de la carte sont de 244x244mm, et elle est compatible avec Windows 11/10.



Pour voir la fiche technique :



Pour plus d'informations :



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix est de : 179 euros.



