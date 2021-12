2022 Les moniteurs LG Ultrafine OLED Pro pour les créatifs établissent de nouvelles normes en matière de qualité d'image.



LG Electronics USA définit une fois de plus les attentes en matière de solutions d'affichage de qualité professionnelle avec l'annonce de ses moniteurs LG UltraFineTM OLED Pro 2022 (modèles 32BP95E, 27BP95E). En apportant les avantages des pixels auto-éclairés de l'OLED sur le bureau, les moniteurs offrent une reproduction précise des couleurs et de superbes performances HDR et SDR que les artistes professionnels des effets visuels, les monteurs vidéo et d'autres rôles de l'industrie créative exigent.







Les nouveaux modèles OLED Pro de 32 et 27 pouces de LG offrent des écrans à résolution 4K UHD (3 840 x 2 160) avec un rapport de contraste de 1 000 000:1 et une couverture de 99 % de la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui les rend adaptés aux projets numériques les plus détaillés. Les deux nouveaux écrans offrent un contrôle indépendant des pixels pour une fidélité des couleurs et un contraste impressionnants et, comme les écrans OLED ne nécessitent pas de rétroéclairage, ces moniteurs UltraFine sont exempts de l'effet de halo distrayant, ou blooming, commun à de nombreux écrans LCD.







Pour garantir que ces modèles affichent des couleurs éclatantes comme prévu dans des conditions optimales de productivité, les deux moniteurs OLED Pro sont équipés de capteurs d'auto-calibrage et de capots de moniteur détachables. Lorsqu'il est utilisé avec le logiciel LG Calibration Studio, téléchargeable gratuitement, le capteur d'étalonnage mesure la lumière émise par l'écran à des moments prédéterminés par l'utilisateur et effectue automatiquement les réglages nécessaires pour maintenir un haut degré de précision et de cohérence des couleurs. Pour une précision encore plus grande des couleurs et de l'image, le capot peut être fixé pour éviter les reflets gênants et les éblouissements provenant de sources lumineuses externes.



Les deux écrans OLED Pro UltraFine présentent des facteurs de forme fins et élégants et sont légers pour être facilement déplacés dans différentes pièces et sur différents bureaux. Le support inclus se fixe solidement à l'arrière de l'écran grâce à un simple mécanisme à un clic et permet de régler la hauteur, le pivot et l'inclinaison sans sacrifier la stabilité ou le style.



"Conçus pour les professionnels de la création, nos nouveaux moniteurs OLED Pro UltraFine offrent une précision visuelle absolue avec une qualité d'image auto-éclairée époustouflante et un étalonnage fiable", a déclaré Seo Young-jae, vice-président senior et responsable de l'unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company. "L'incroyable précision, la large gamme de couleurs et la capacité à reproduire fidèlement les contenus HDR et SDR font de ces solutions d'affichage haut de gamme la solution idéale pour les utilisateurs professionnels travaillant dans les secteurs du cinéma et des médias numériques."



Voici les fiches techniques :







Disponibilité et Prix



Les nouveaux moniteurs LG UltraFine OLED Pro seront disponibles sur les principaux marchés mondiaux à partir du mois prochain. Pas de prix pour le moment.



