Quantum fait un saut sur la plateforme AM4 avec les nouveaux waterblocks pour CPU EK Velocity².



Après un très long règne du bloc d'eau le plus populaire du marché, l'EK-Quantum Velocity, il est temps de faire à nouveau le saut quantique. La nouvelle génération de blocs d'eau EK Quantum Line - l'EK-Quantum Velocity² entre en scène dans toute sa gloire D-RGB. Ce waterblock est compatible EK-Matrix7, une norme où des incréments de 7 mm gèrent la hauteur des produits et la distance entre les ports. Ce produit utilise un moteur de refroidissement spécifique au socket pour garantir les meilleures performances et un flux optimal avec de faibles restrictions sur chaque plateforme. Trois ans après le lancement du waterblock Velocity original, EK lance officiellement le Velocity² AM4, qui est conçu pour le populaire socket AMD AM4 et les processeurs de bureau de la série Ryzen. D'autres waterblocks Velocity² pour CPU suivront également sous peu, réglés spécifiquement pour chaque socket de CPU et géométrie IHS sur le marché.







Ce nouveau waterblock a gardé le nom de "Velocity" car il a conservé la capacité d'être réactif et agile dans le monde du refroidissement liquide. Le Velocity² est équipé d'un moteur de refroidissement de nouvelle génération pour le bloc d'eau EK CPU qui est spécifique au socket. Une combinaison de pression de montage et de géométrie de la plaque froide, adaptée à l'IHS et à la disposition des processeurs AMD AM4, est utilisée pour obtenir une faible restriction du flux hydraulique et des performances élevées. La plaque froide tournée au tour est fabriquée avec précision pour couvrir efficacement l'IHS et exercer une pression optimale sur la zone de la matrice. Le flux est également dirigé vers les zones qui en ont le plus besoin.



L'EK-Quantum Velocity² a été redessiné à l'intérieur et à l'extérieur, ne ressemblant en rien à la génération précédente. Un nouveau système de montage EK-Exact Mount, en attente de brevet, a été développé dans le but de trouver un mécanisme de montage facile à utiliser mais esthétique. Il est composé de seulement trois pièces : la plaque arrière, les vis de montage et le bloc d'eau lui-même. Il est vissé par l'arrière, ce qui permet d'obtenir un aspect esthétique homogène et propre à l'avant, sans qu'aucune vis ne vienne perturber l'harmonie de la forme. Le système utilise des ressorts précontraints dissimulés dans la partie supérieure du bloc d'eau, de sorte qu'il suffit de quelques tours d'écrou pour que l'installation soit terminée et que vous obteniez la pression de montage exacte requise.



La version AM4 destinée aux processeurs Ryzen Desktop se décline en 5 variantes :



- Nickel + Plexi,

- Nickel + Acétal,

- Nickel complet,

- Nickel + Titane Satiné,

- Cuivre + Acétal.



Ces variations sont basées sur l'esthétique et n'ont pratiquement aucun impact sur les performances. La plaque froide est fabriquée en cuivre électrolytique pur à 99,99 %, usinée avec précision pour un contact et un transfert de chaleur optimaux. Elle est ensuite nickelée, sauf pour la version Cuivre + Acétal qui utilise une plaque froide en cuivre nu.



EK-Matrix7



L'EK-Quantum Velocity² est un produit certifié EK-Matrix7. L'EK-Matrix7 est une trame de produits pratique qui ajoute une nouvelle dimension au refroidissement liquide des PC, où des incréments de 7 mm gèrent la hauteur des produits et la distance entre les ports. Cela améliore l'alignement des produits et réduit le temps passé à planifier la boucle et à plier les tubes. Grâce à la planification méticuleuse de nos produits, la construction d'un PC à refroidissement liquide devient facile et amusante, tout comme les briques de jeu.



Compatibilité



Les nouveaux waterblocks pour CPU de la série EK-Quantum Velocity² sont spécifiques au socket, compatibles uniquement avec le socket AMD AM4 et les CPU de bureau de la série Ryzen.



Disponibilité et Prix



Les waterblocks de la série EK-Quantum Velocity² sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Les modèles Nickel + Plexi, Nickel + Acetal, et Copper + Acetal devraient commencer à être expédiés fin janvier 2022, les autres modèles suivant à la mi-février 2022.



Les Prix :







TECHPOWERUP