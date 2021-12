Genesis annonce la souris de jeu Krypton 750.



Genesis Krypton 750 est une souris de jeu qui impressionne non seulement par ses paramètres, mais aussi par sa durabilité et ses options de personnalisation. Les concepteurs l'ont équipée d'un système de poids, afin que chacun puisse trouver le bon équilibre. Elle dispose également de panneaux supérieurs interchangeables - pleins et transparents. Ses interrupteurs mécaniques peuvent supporter jusqu'à 50 millions de clics et son câble tressé en paracorde servira pendant de nombreuses années. Et ce n'est pas tout.







Le dernier modèle de la gamme Genesis est la souris gaming Krypton 750. Elle peut peser de 58 à 76 g. Ce poids est réglé grâce à un système de 12 poids. On peut y accéder par le biais d'un dessus interchangeable. Le top peut recouvrir entièrement l'intérieur du modèle ou présenter un design en nid d'abeille perforé, ce qui se traduit par une meilleure ventilation de la peau. Les utilisateurs n'ont cependant pas à choisir l'une des deux options en magasin - la boîte comprend les deux tops.







Glissant sur des pieds en PTFE, le Genesis Krypton 750 est équipé d'un capteur optique PixArt PAW3333. Son DPI peut être réglé sur l'un des six niveaux de la gamme 200 à 8000 DPI et le réglage actuel est affiché sur un indicateur de DPI. Selon ses spécifications, il gère une accélération allant jusqu'à 35 G et suit les mouvements à une vitesse allant jusqu'à 300 pouces par seconde. Les joueurs saisissent leurs commandes à l'aide de six boutons programmables.







Le Genesis Krypton 750 est équipé d'interrupteurs mécaniques d'une durabilité de 500 millions de clics. Le câble de 1,8 m de long est doté d'une tresse en Paracord. Cela se traduira par de nombreuses années de matchs intensifs. Les joueurs peuvent également profiter du logiciel inclus. Il leur permet, par exemple, de modifier les fonctions des boutons, d'enregistrer des macrios, de modifier les paramètres d'éclairage RVB et d'enregistrer des profils dans la mémoire intégrée.







Spécifications techniques :



- Modèle de souris : câble,

- Couleurs disponibles : blanc, noir,

- Taille : 118 x 61 x 39 mm,

- Poids : 58 - 76 g (configurable avec un système de poids),

- Capteur : PixArt PAW3333,

- Sensibilité : 200 - 8000 DPI,

- Vitesse de suivi max. : jusqu'à 300 pouces par seconde,

- Accélération : jusqu'à 35 G,

- Fréquence d'interrogation : 1000 Hz,

- Mémoire intégrée : oui,

- Nombre de boutons : 6,

- Logiciel : oui, avec la possibilité de sauvegarder des macros,

- Illumination : oui, LED RGB avec effet PRISMO,

- Cordon : 1,8 m USB avec tresse Paracord,

- Compatibilité : Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android.



Disponibilité et Prix



La souris de jeu Genesis Krypton 750 est vendue en deux couleurs classiques - noir et blanc. Dans les deux cas, les modèles ont des finitions mates. La souris est disponible à l'achat pour environ 39.99 euros.



