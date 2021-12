La mémoire CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 atteint 6400 MHz.



CORSAIR, leader mondial des composants pour les joueurs, les créateurs et les constructeurs de PC, annonce aujourd'hui de nouveaux kits de sa mémoire haute performance DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 atteignant des fréquences jusqu'à 6 400 MHz. Disponibles en kits de 2x16 Go, les mémoires DOMINATOR PLATINUM RGB 6 200 MHz et 6 400 MHz franchissent une nouvelle étape avec ces vitesses sans précédent, et sont désormais plus personnalisables que jamais grâce au nouveau gestionnaire XMP du logiciel CORSAIR iCUE.







CORSAIR a mené la charge dans la mémoire de nouvelle génération avec la sortie de DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 et VENGEANCE DDR5 pour la plate-forme Intel Z690 plus tôt cette année, offrant des fréquences plus élevées dans de plus grandes capacités que précédemment possible. Aujourd'hui, le plafond des performances de la DDR5 est à nouveau relevé, avec DOMINATOR PLATINUM RGB qui repousse une fois de plus les limites des systèmes les plus puissants utilisant les processeurs Intel Core de 12e génération.







Une version du logiciel CORSAIR iCUE avec XMP Manager est désormais disponible en téléchargement, offrant un niveau de contrôle et de personnalisation inégalé aux amateurs de la dernière mémoire DDR5 de CORSAIR. XMP Manager permet de réguler la tension de la mémoire DDR5 via iCUE, offrant un overclocking plus précis et plus stable avec des profils Intel XMP 3.0 personnalisés qui peuvent être enregistrés directement sur le module, afin d'adapter facilement les performances à des tâches spécifiques.



DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 est conçu avec une esthétique audacieuse et raffinée pour compléter ses performances de classe mondiale, éclairé par 12 LED CAPELLIX ultra-brillantes adressables individuellement par module et construit de manière experte avec du magnifique aluminium forgé. Sa conception de refroidissement DHX brevetée garantit que les performances ne sont pas freinées, même à des fréquences de 6 400 MHz. Comme toutes les mémoires CORSAIR, la DOMINATOR PLATINUM RGB bénéficie d'une garantie limitée à vie.



Avec la génération DDR5, les passionnés d'overclocking sont en train de pulvériser les limites de vitesse précédentes avec l'aide des modules CORSAIR. En novembre, l'overclocker David Miller, alias mllrkllr88, a établi un nouveau record de vitesse pour la mémoire DDR5 de CORSAIR en atteignant une vitesse de 8 149 MT/s lorsqu'elle était refroidie à l'azote liquide*. Ces résultats vérifiés font de CORSAIR un choix de premier plan pour les overclockers qui cherchent à atteindre les fréquences les plus rapides du monde. Alors que les vitesses continuent d'augmenter dans la génération DDR5, CORSAIR reste à la pointe de la performance.



Pour les passionnés de PC qui cherchent à équiper leurs derniers chefs-d'œuvre avec rien que le meilleur, DOMINATOR PLATINUM RGB reste dans une classe à part.



TECHPOWERUP