La NVIDIA RTX 3050 pourrait arriver avec des variantes de 4 et 8 Go de mémoire.



La RTX 3050 pour PC de bureau serait maintenant disponible en deux variantes, la GA106-140 offrant 4 Go de mémoire vidéo GDDR6 et 2304 cœurs CUDA, tandis que la GA106-150 comprendrait 8 Go de mémoire GDDR6 et 2560 cœurs CUDA, selon le leaker Twitter @kopite7kimi. Ces deux nouveaux modèles seront dotés d'un bus mémoire de 128 bits, mais aucun détail supplémentaire, comme la vitesse de la mémoire ou le TDP, n'a encore filtré.







Nous n'avons aucune information sur le MSRP ou la disponibilité de ces deux cartes au lancement, mais comme avec tous les autres lancements récents, nous ne nous attendons pas à quelque chose de radical. La date la plus probable pour l'annonce de ces cartes est actuellement le 4 janvier, aux côtés de divers autres nouveaux produits de NVIDIA au CES 2022, avec une disponibilité à partir du 27 janvier 2022.



Kopite7Kimi (TWITTER)