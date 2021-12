Alphacool dévoile des capteurs de température centrale avec affichage CF.



Alphacool présente aujourd'hui deux nouvelles sondes de température Core avec affichage couleur. Grâce à l'affichage numérique, la température de la boucle de refroidissement à eau peut être affichée et lue facilement avec une précision de 0,1 °C. Grâce à l'échelle de couleur, vous pouvez toujours suivre les plages de température critiques.















Le capteur de température Core d'Alphacool est disponible en deux versions différentes. La première version présente un capteur plat et flexible qui est simplement fixé à l'extérieur du composant pour mesurer la température. La variante 2 présente un capteur avec 2 filetages femelles G1/4" qui peut être intégré dans n'importe quelle boucle de refroidissement par eau à l'aide d'adaptateurs appropriés. Peu importe que le système soit équipé de tuyaux ou de tubes durs. Les capteurs de température Core sont alimentés par un connecteur Molex 12 V à 4 broches et disposent d'une longueur de câble suffisante pour un acheminement pratique dans le circuit d'eau. Un logiciel supplémentaire pour la lecture des plages de température n'est pas nécessaire.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP