AZZA repense la conception des boîtiers avec l'OPUS 809 à double orientation.



AZZA, une marque leader de boîtiers et d'accessoires pour ordinateurs, présente le modèle futuriste haut de gamme OPUS 809. Cette tour de luxe présente un encombrement minimal de 32 cm² tout en étant capable de supporter du matériel de tour full-ATX. Flanqué de 4 panneaux en verre trempé de teinte foncée et construit sur un cadre en aluminium fraisé CNC de 4 mm d'épaisseur, l'OPUS assure un look de PC unique à la verticale ou à l'horizontale, et avec son design semi-ouvert, assure un flux d'air adéquat aux composants haut de gamme jusqu'à 360 mm de long, GPU triple slot, 360 AIO, carte mère et PSU ATX, et disques de stockage doubles.











Mélangeant précision et style, le cadre en aluminium anodisé et sablé de 4 mm fraisé CNC de l'OPUS, avec ses angles aigus et sa forme en "X", confère à ce boîtier un design futuriste. Entouré de 4 panneaux en verre trempé teinté, l'OPUS garantit que le PC reste élégant, quel que soit le côté exposé. La forme unique et la robustesse du boîtier lui permettent d'être placé dans deux orientations, verticalement pour un encombrement minimal de 32 x 32 cm, ou horizontalement, ce qui change complètement l'aspect du PC.











Un design ingénieux



L'OPUS a nécessité de repenser la conception des mallettes standard. Entièrement modulaire, chaque panneau peut être retiré pour ouvrir l'accès à l'intérieur du boîtier. Le support vertical du GPU est entièrement amovible pour donner accès à l'installation du PSU, qui se trouve au fond du boîtier. À l'arrière, loin de la carte mère et du GPU, le support du ventilateur/radiateur est entièrement amovible et repose sur des rails pour faciliter son installation. Inspiré des conceptions de tour SFF, chaque composant est séparé et a accès à une entrée d'air frais directe, garantissant des performances optimales.



Prêt pour les hautes performances



Le facteur de forme unique de l'OPUS ne limite pas sa capacité à prendre en charge de gros composants haute performance. Avec la prise en charge des cartes mères Mini-ITX à ATX, des GPU triple slot jusqu'à 360 mm de long, un radiateur 360, une alimentation ATX et 2 SSD 2,5" ou 1 SDD 2,5" et 1 HDD 3,5", les utilisateurs ont la possibilité de construire un PC puissant avec du matériel moderne sans se restreindre.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



L'AZZA OPUS 809 est disponible au prix de 349.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP