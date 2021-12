KINGMAX lance la mémoire DDR5 5200MHz pour les PC de nouvelle génération.

KINGMAX lance la mémoire DDR5 5200 MHz pour les PC de nouvelle génération.



KINGMAX a introduit la dernière mémoire de bureau DDR5 4800 MHz 16 Go. Entièrement compatible avec la 12ᵉ génération d'Intel Alder Lake et la plateforme Z690, elle a obtenu la certification QVL d'un bon nombre de fabricants de cartes mères main stream, attestant ainsi de sa compatibilité avec les plateformes essentielles à cette nouvelle ère pour les PC déjà là.







Par rapport à ses prédécesseurs, la mémoire DDR5 4800 MHz se distingue par une amélioration totale des performances globales. En termes de vitesse, la DDR5 commence avec une fréquence de base de 4800 MHz et sa bande passante de 38,4 Mo/s est au moins 1,5 fois plus rapide que le maximum de 25,6 Mo/s offert par ses homologues DDR4 3200 MHz. Associé à des sous-canaux doubles (32 bits) qui fonctionnent indépendamment, le traitement des données devient nettement plus efficace, le contrôleur de mémoire bénéficiant d'une latence d'accès aux données beaucoup plus faible.



En outre, le code de correction d'erreur (ECC) intégré contribue grandement à accroître la fiabilité en minimisant les erreurs ; le dispositif DDR5 peut donc s'attendre à maintenir la stabilité et l'intégrité des données tout en fonctionnant à très grande vitesse. Enfin, un circuit intégré de gestion de l'alimentation (PMIC) intégré au module permet une allocation optimale de l'alimentation sur toute la carte, garantissant ainsi une alimentation stable et efficace tout en réduisant les interférences et en améliorant l'intégrité du signal.







En pleine conformité avec la nouvelle norme JEDEC, la mémoire de bureau DDR5 de KINGMAX offre deux options de fréquence, 4800 MHz (CL40) et 5200 MHz (CL42), une tension de fonctionnement de 1,1 V et trois capacités (8 Go/16 Go/32 Go). À ce jour, des fournisseurs de cartes mères de premier plan tels que GIGABYTE, ASUS et MSI ont terminé leur certification QVL de la mémoire de bureau DDR5 de KINGMAX, attestant de sa compatibilité supérieure avec une toute nouvelle plate-forme PC.



Voici la fiche technique :







Engagé sans relâche dans la plus haute qualité, KINGMAX adopte des processus de fabrication sans plomb et respecte fidèlement les exigences RoHS et CE de l'UE. Afin de fournir aux consommateurs les meilleurs produits de mémoire possibles, KINGMAX les soumet invariablement aux inspections et aux tests les plus rigoureux avant la livraison. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez visiter notre site web : Module de mémoire DDR5 5200 : Cliquez ICI.



