MSI lance un nouvel écran : Le Optix MAG281 URF.



MSI va commencer la vente de l'écran à cristaux liquides Optix MAG281URF 27,9 pouces 4K gaming qui est basé sur l'utilisation de 144 Hz/1 ms Rapid IPS.







Le MSI Optix MAG281URF 27,9 pouces 4K gaming écran à cristaux liquides avec 144 Hz/1 ms Rapid IPS technologie, ainsi que le prix prévu du marché, a été annoncé. La technologie Display Sync permet la compatibilité avec NVIDIA G-Sync, et la gamme dynamique élevée est prise en charge par les écrans Display HDR 400. Il contient également un connecteur HDMI 2.1, ce qui le rend compatible avec la dernière génération de consoles de jeux grand public.







Les principaux paramètres comprennent une luminosité de 300 cd/m2 (avec un maximum de 400 cd/m2), un rapport de contraste de 1 000:1, une couleur d'affichage de 1 073 millions de couleurs et un angle de vision horizontal/vertical de 178°. Les autres caractéristiques comprennent un revêtement anti-reflet. Les interfaces sont les suivantes : DisplayPort 1.4ax1, HDMI2.1x2, USB Type-C (mode DP Alt)x1, USB2.0 Type-Ax2, USB2.0 Type-Bx1, et un de chacun des éléments suivants : une prise casque.



En plus d'avoir un pas de 100x100mm, le monteur VESA a des dimensions extérieures de 638,3 mm en largeur, 233,7 mm en profondeur, 408,2 mm en hauteur et un poids de 7,7 kg.



Son prix est d'environ 920 euros.



