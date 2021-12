La NVIDIA RTX 3080 12 Go pourrait proposer 8 960 cores CUDA.



La RTX 3080 12 Go est toujours une rumeur, malgré les preuves de plus en plus nombreuses de son éventuelle sortie. La quantité de VRAM rafraîchie de la carte en particulier semble être une partie importante du plan de compétitivité de NVIDIA, non seulement contre les séries RX 6000 d'AMD, qui ont un avantage psychologique (et parfois pratique) avec leurs capacités de 16 Go de VRAM, mais aussi contre Intel et son prochain lancement ARC Alchemist, qui devrait également offrir 16 Go de VRAM à des niveaux de performance d'ombrage compétitifs.







Mais il semble que le rafraîchissement de la carte graphique RTX 3080 de NVIDIA ne se limite pas à une augmentation de la VRAM et de la largeur du bus - le nombre de cœurs CUDA aurait également augmenté de 2,9 %, passant à 8 960 par rapport aux 8 704 cœurs CUDA de la RTX 3080 10 Go. La carte devrait naturellement toujours utiliser la puce GA-102. L'augmentation de la largeur du bus mémoire de 384 bits entraînera également une augmentation de la bande passante de la mémoire, à 912 Go/s, comme pour la RTX 3080 Ti (elle est de 760 Go/s pour la RTX 3080).



Tous ces changements se traduisent par une augmentation du TDP de la carte, qui passe à 350 W, comme pour les RTX 3080 Ti et RTX 3090. La RTX 3080 12 Go devrait être disponible à partir de la mi ou de la fin du mois de janvier 2022 - il semble que les partenaires ont déjà reçu un certain nombre de puces destinées aux cartes RTX 3080 12 Go de ce monde.



