Réglage du volume sonore avec les boutons de la Sound Blaster PLAY! 4.







Un nouveau firmware est disponible pour la carte son USB Sound Blaster PLAY! 4 dont nous parlions en début d'année pour ses fonctionnalités SmartComms Kit disponibles au travers de l'application Creative App.







Ce nouveau firmware est numéroté 1.9.0.2 et daté du 14 décembre 2021. Il s'agit d'une mise à jour assez intéressante puisque d'après Creative elle modifie le comportement des boutons physiques de la PLAY! 4. Après mise à jour du firmware, le bouton Mic Mute/Mic Unmute peut en effet servir à directement augmenter le volume sonore de lecture alors que le bouton EQ peut, lui, servir à diminuer le volume ce qui s'avère quand même bien pratique si le casque audio ou les écouteurs ne disposent pas de leur propre molette de réglage !



Evidemment, ces mêmes boutons permettent toujours de mettre le son en sourdine ou de modifier le mode de l'égaliseur (Bass Boost ou Dynamic) suivant le rendu sonore que l'on souhaite obtenir.



Pour faire cohabiter le contrôle du volume avec la mise en sourdine et l'égaliseur, Creative a imaginé une solution qui permet de basculer d'un mode à l'autre. Ainsi, une pression maintenue sur le bouton Mic Mute/Mic Unmute pendant deux secondes permet de passer en mode de réglage du volume (Volume Control). Une nouvelle pression de deux secondes du même bouton permet de revenir au mode actuel pour couper le microphone ou régler l'EQ. Dans ce dernier mode, pas de changement puisqu'il faut toujours appuyer sur le bouton EQ pour passer de Bass Boost à Dynamic ou inversement.



Pas de changement non plus pour la sélection du mode de compatibilité PC/Mac/console ou PC/Mac qui se fait toujours en restant appuyé deux secondes mais sur le bouton EQ cette fois-ci.



A noter que l'éclairage des LED a également été légèrement modifié pour prendre en compte ces changements et informer l'utilisateur du mode sélectionné.



Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le guide de démarrage rapide PDF de la Sound Blaster PLAY! 4 qui a été mis à jour par Creative pour décrire ce nouveau comportement des boutons. Au passage, vous remarquerez que les nouveaux visuels de la Sound Blaster PLAY! 4 comportent les indications VOL+ et VOL- en dessous des deux boutons. Il est probable que ces indications seront présentes sur les Sound Blaster PLAY! 4 produites à l'avenir et que ces dernières seront équipées d'usine du nouveau firmware.



Pour finir, sachez que ce firmware 1.9.0.2 pour la carte/amplificateur externe Sound Blaster PLAY! 4 augmente aussi le volume sonore par défaut pour les consoles de jeu et appareils mobiles. Certains utilisateurs trouvaient sans doute le volume trop faible.



La mise à jour du firmware se fait grâce à un petit utilitaire pour Windows 10 et Windows 11 après avoir connecté la carte son sur un port USB-C de l'ordinateur (ou USB-A avec l'adaptateur fourni). En théorie, la mise à jour devrait aussi être proposée par l'application Creative App.



Téléchargement pour Windows 10/11



- Firmware 1.9.0.2 pour la carte son Creative Sound Blaster PLAY! 4 : Cliquez ICI,

- Application Creative App 1.4.03.00 : Cliquez ICI,

- Nouveau guide de démarrage rapide de la Sound Blaster PLAY! 4 : Cliquez ICI.





