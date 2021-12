Cooler Master lance les refroidisseurs de liquide MasterLiquid Flux Series.

Cooler Master lance les refroidisseurs de liquide MasterLiquid Flux Séries.



Cooler Master lance la série MasterLiquid Flux, une solution de refroidissement liquide AIO axée sur la performance. Disponibles en radiateurs de 240 mm et 360 mm, le MasterLiquid PL240 Flux et le MasterLiquid PL360 Flux ont été présentés pour la première fois lors de l'exposition virtuelle Cooler Master Summer Summit 2021, avec le Orb X Gaming Cockpit et StreamEnjin. La série MasterLiquid Flux est la matérialisation d'une performance de refroidissement révolutionnaire. Avec des améliorations allant de la pompe au radiateur et aux ventilateurs, la série Flux offre des performances réglées avec précision pour une dissipation de la chaleur et des capacités de refroidissement supérieures.







Des performances de refroidissement sans compromis



La série MasterLiquid Flux a été affinée avec précision pour améliorer tous les aspects du refroidisseur afin d'offrir les meilleures performances du marché. La nouvelle pompe à double chambre est plus compacte que les générations précédentes sans pour autant sacrifier les performances. Elle fournit le volume parfait de flux à la pression pour un refroidissement impressionnant. Le moteur à grande vitesse utilise une roue à paliers en céramique pour forcer un flux d'eau équilibré vers et depuis le radiateur pour une efficacité optimale de l'échange thermique. Les micro-canaux ont été maximisés grâce à des ailettes à picots ultrafines pour cibler avec précision les points chauds. La surface de la base en cuivre a également été agrandie et optimisée avec une épaisseur de base parfaite pour accélérer encore le transfert de chaleur.



Le radiateur et les ventilateurs ont également été améliorés, avec un radiateur à profil bas doté d'une densité d'ailettes supérieure, associé à des ventilateurs Flux Series redessinés. Les ventilateurs spécialement conçus sont des ventilateurs uniques à équilibrage d'air avec des pales interconnectées offrant une construction renforcée pour une meilleure stabilité à haute vitesse. Le bord intérieur du cadre du ventilateur est incliné, ce qui augmente l'entrée d'air, avec un espace de cadre générant une pression d'air accrue pour un meilleur refroidissement.



Les ventilateurs et la pompe intègrent également l'ARGB, avec un éclairage ARGB à double boucle personnalisable indépendamment pour une créativité et une polyvalence visuelles. Grâce au contrôleur RGB Gen 2 adressable inclus ou au logiciel MasterPlus+ de Cooler Master, chaque LED individuelle peut être modifiée et ajustée à votre goût, qu'il s'agisse de la couleur, des effets ou de la luminosité. La série Flux est la nouvelle évolution du refroidissement liquide, offrant les capacités de refroidissement les plus avancées du marché.



Caractéristiques principales :



- Performance à double chambre : Flux et pression optimisés ciblant les points chauds pour une dissipation précise de la chaleur.

- Rapport de performance supérieur : Combinaison d'une base en cuivre et de microcanaux par rapport à la surface affinée pour une maximisation du transfert de chaleur.

- Amélioration du ventilateur du radiateur : Pales de ventilateur SickleFlow améliorées avec boucle d'interconnexion pour des performances à grande vitesse.

- Calibrage du bruit du ventilateur : L'ingénierie fine du ventilateur produit une sortie de bruit optimisée.

- Éclairage de la pompe ARGB à double boucle : RGB Gen 2 adressable prêt pour une personnalisation indépendante.



Disponibilité et Prix



Les MasterLiquid PL240 Flux et PL360 Flux seront disponibles le 6 janvier 2022. Les informations sur les prix suivront.



VORTEZ