PowerColor s'associe à Ducky Channel pour une édition spéciale de clavier mécanique.



TUL Corporation, fabricant leader et innovant de cartes graphiques depuis 1997, annonce sa toute nouvelle collaboration avec Ducky, le fabricant de claviers mécaniques de premier plan. Lancement de l'édition spéciale du clavier PowerColor x Ducky One 2 SF RGB. Une pièce inédite de design, d'artisanat et de qualité de pointe, testée et approuvée par de vrais joueurs.











PowerColor renforce ses références en matière de jeux avec le fabricant de claviers mécaniques Ducky. Appréciés par les joueurs du monde entier en raison de l'excellence de leur fabrication et de la performance de leurs produits, nous lançons, avec PowerColor, cette édition spéciale unique pour les joueurs. Le PowerColor x Ducky One 2 SF RGB.











Quelques détails techniques :



- 65% de compacité,

- Commutateurs mécaniques Kailh BOX White/Brown,

- Contrôle de lumière RVB personnalisé de 16,8 millions par touche,

- Anti-ghosting avec/N-key Rollover,

- Capuchons en PBT imprimés sur le côté et à double frappe,

- Câble USB-C détachable,

- Extracteur de capuchons de touches avec capuchons supplémentaires.



Collaboration de marques de jeux vidéo



Spécialement conçu pour les joueurs, le One 2 SF est un équipement aussi performant qu'esthétique. Le clavier contient tous les éléments que les joueurs et les streamers recherchent. Combinant les années d'expérience de deux titans de l'industrie, le One 2 SF se présente dans un format compact qui libère de l'espace sur le bureau et est prêt à être emmené facilement partout où il est nécessaire pour l'action.



Commutateurs mécaniques



La fonction mécanique du One 2 SF bascule entre le tactile et le silencieux, permettant à l'utilisateur de personnaliser son expérience de retour d'information sur l'ensemble du clavier, grâce aux commutateurs Kailh MX White / Brown, qui sont garantis à 100 % pour au moins 50 millions de pressions de touches.



Éclairage RVB par touche



La personnalisation ne s'arrête pas là ; chaque touche est dotée de 16,8 millions d'options de combinaisons de couleurs presque illimitées et de motifs dynamiques qui créent l'ambiance pour une expérience de jeu immersive avec une esthétique inégalée.



Capuchons de touches durables en PBT double face (avec fonctions secondaires imprimées sur le côté)



Ce clavier et ses touches sont fabriqués en PBT de première qualité, ce qui le rend super résistant à l'usure de milliers d'heures de jeu et de frappe. Le retournement des touches élimine les effets fantômes et évite de perdre des frappes dans le feu de l'action. La durabilité, les performances et la précision du jeu sont garanties.



Extracteur de capuchon de touche et capuchons de touche supplémentaires inclus



Le PowerColor x Ducky One 2 SF est livré avec un extracteur de capuchons de touche Ducky, des capuchons de touche supplémentaires, ainsi que quelques options standard pour personnaliser le style selon les préférences de chaque utilisateur. Le choix est toujours le vôtre.



Bundle spécial limité - Red Devil Keycap



Pour une durée limitée, les premiers acheteurs du clavier PowerColor x Ducky One 2 SF recevront gratuitement un clavier Red Devil d'une valeur de 49,99 $. Le clavier artisanal Red Devil présente un logo Red Devil debout et audacieux, sculpté à l'aide de la technologie des anodes en aluminium.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP