Intel nous propose : Les Core i3-12100 F & i5-12400 F.



Les premiers processeurs de bureau Alder Lake 65 W ont récemment fait surface, notamment les i3-12100 F, i5-12400 F et i7-12700 F, dont le lancement est prévu en janvier. Les i3-12100 F et i5-12400 F devraient être les premiers processeurs Alder Lake-S dépourvus de cœurs à haute efficacité Gracemont, au lieu de s'appuyer uniquement sur les cœurs à haute performance Golden Cove. Le i3-12100 F comprendra 4 cœurs et 8 threads avec une vitesse de pointe maximale de 4,3 GHz, tandis que le i5-12400 F comprendra 6 cœurs et 12 threads fonctionnant à une vitesse d'horloge maximale de 4,4 GHz.



















Le i7-12700F présentera la même configuration de cœur que le i7-12700KF, mais avec des vitesses d'horloge inférieures et un TDP réduit de 65 W contre 125 W. L'emballage de ces trois processeurs ainsi que des documents marketing ont fait l'objet de fuites révélant que les versions de détail incluront le refroidisseur Laminar RM1.



Ces nouveaux processeurs Alder Lake, ainsi que d'autres modèles, devraient être lancés en janvier 2022, après le CES 2022.



VIDEOCARDZ