SK hynix devient le premier acteur du secteur à expédier un échantillon de DDR5 de 24 Go.



SK hynix a annoncé aujourd'hui avoir expédié des échantillons de DRAM DDR5* de 24 gigabits (Gb) présentant la plus grande densité du secteur pour une seule puce DRAM. L'annonce de la sortie par SK hynix de la puce DDR5 à la densité la plus élevée du secteur intervient 14 mois à peine après que la société a été la première à lancer la DRAM DDR5 en octobre 2020, renforçant ainsi le leadership technologique du fabricant de puces dans le domaine de la DDR5.







La nouvelle DDR5 de 24 Go a été produite avec la technologie de pointe 1 anm qui utilise le processus EUV. Sa densité est de 24 Go par puce, ce qui représente une augmentation par rapport à la densité actuelle de 16 Go de la DDR5 en 1 anm, avec une efficacité de production améliorée et une vitesse accrue de 33 %. En outre, SK hynix a réussi à réduire la consommation d'énergie du produit de *25% par rapport aux produits existants tout en diminuant la consommation d'énergie dans la fabrication grâce à une efficacité de production améliorée. SK hynix s'attend à ce que le produit entraîne également une réduction des émissions de carbone, ce qui est significatif dans le contexte de la gestion ESG.



Les premières offres de ce produit seront des modules de 48 gigaoctets (Go) et de 96 Go destinés aux centres de données en nuage. Il est également prévu qu'il alimente des serveurs haute performance pour le traitement des big data tels que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, ainsi que pour la réalisation d'applications Metaverse, entre autres.

Kevin (Jongwon) Noh, président et directeur du marketing chez SK hynix, a déclaré : " Dans la lignée de la sortie de la DDR5 24 Go, SK hynix s'engage étroitement avec un certain nombre de clients qui fournissent des services de cloud. Nous continuerons à renforcer notre leadership sur le marché croissant de la DDR5 en introduisant des technologies avancées et en développant des produits avec une conscience ESG."



" Intel et SK Hynix ont une longue histoire de collaboration solide ", a déclaré Carolyn Duran, vice-présidente des technologies de mémoire et d'E/S au sein du groupe Data Center and AI d'Intel. " L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle illustration de la collaboration entre nos deux sociétés pour proposer une solution 24 Go qui répond aux besoins de nos clients communs ". L'offre DDR5 24 Go fournit une capacité mono die élevée et aidera les clients à améliorer les performances des charges de travail liées à la capacité de mémoire, telles que l'analyse de données, tout en apportant des avantages significatifs en termes de coût total de possession. "



