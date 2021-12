ASUS présente la série GeForce RTX 2060 EVO 12GB DUAL.



ASUS s'est joint à la GeForce RTX 2060 12 GB avec une paire de modèles de cartes graphiques de sa série DUAL. Au début du mois, NVIDIA a lancé la RTX 2060 12 Go, une nouvelle carte basée sur l'architecture graphique "Turing". La quantité de mémoire est ainsi plus que doublée par rapport à la RTX 2060 originale. Le nouveau SKU comporte 2 176 cœurs CUDA, contre 1 920 pour le modèle original. NVIDIA cherche à cibler la Radeon RX 6600 avec cette carte.



















Les cartes graphiques ASUS RTX 2060 EVO DUAL et DUAL OC sont équipées de la dernière itération de la solution de refroidissement DUAL, qui comprend un dissipateur thermique à ailettes en aluminium avec des caloducs qui entrent en contact direct avec le GPU "TU106" à la base, tandis qu'une paire de ventilateurs Axial-Tech de dernière génération ventile le tout. Le DUAL OC SKU fait tourner le GPU à 1680 MHz boost, tandis que le DUAL s'en tient aux vitesses d'horloge de référence de NVIDIA de 1650 MHz boost. Un mode OC logiciel permet de débloquer des horloges plus élevées sur les deux SKUs. Pour la DUAL OC, cela signifie 1710 MHz, et pour la DUAL (standard) cela signifie 1680 MHz. Les deux cartes utilisent un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. Les sorties d'affichage comprennent un DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0 et un DVI-D dual-link.



Le prix des cartes devrait se situer autour de 550 euros.



TECHPOWERUP