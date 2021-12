Sortie DVD/BLURAY du 07 novembre 2021.







Durée : 1h36.



Genre : Animation, Aventure, Comédie, Pour enfants.



Résumé : L'adolescent Guy est amoureux de Eep et a rejoint la meute des Croods. Il ambitionne de créer sa meute avec Eep et rêve d'une vie plus facile. Un jour, les Croods rencontrent une palissade derrière laquelle se trouve un potager.



Disponible en Blu-Ray 4K.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 7/10 (Votants : 34 787 Internautes).



