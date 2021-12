Récap’ cinéma : découvrez les sorties cinéma du 15 décembre 2021.







Spider-Man : no way home



Genre : Action, Aventure, Fantastique.



Avec : Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch.



Résumé : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Chère Léa



Genre : Comédie.



Avec : Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier.



Résumé : Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail et suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait que commencer…



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Mystère



Genre : Aventure, Famille.



Avec : Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain.



Résumé : Victoria est une petite fille de 8 ans, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger lui confie un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, son père découvre que l’animal est en réalité un loup. Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



VON GURU