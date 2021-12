FINALWIRE nous propose AIDA en version 6.60.



FinalWire a rendu les logiciels AIDA64 Extreme 6.60, Engineer 6.60, Business 6.60 et Network Audit 6.60 disponibles immédiatement. Les processeurs Intel "Alder Lake" et "Raptor Lake" ont été optimisés pour AIDA64, ainsi que les modules de mémoire DDR5 et les profils de mémoire XMP 3.0, et les dernières plates-formes CPU AMD et Intel.







Pour les PC Windows, la gamme de produits AIDA64 comprend trois éditions professionnelles et une édition familiale. AIDA64 Network Audit, la solution d'inventaire réseau de la société, est également disponible pour un prix de licence inférieur à celui de la solution phare de gestion des actifs informatiques de la société, AIDA64 Business. Cette version d'AIDA64 est orientée vers les besoins des professionnels de l'informatique et des ingénieurs d'entreprise et comprend des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la version familiale du logiciel. La version V6.60 a été publiée en même temps pour les quatre éditions d'AIDA64.











Les nouveautés :



- Benchmarks accélérés AVX-512 et AVX2 pour Intel Alder Lake et Raptor Lake,

- Prise en charge améliorée des CPU Intel Raptor Lake et des modules de mémoire DDR5,

- Prise en charge des profils de mémoire DDR5 XMP 3.0,

- Prise en charge de la mise à jour 21H2 de novembre 2021 de Microsoft Windows 10,

- Prise en charge de Microsoft Windows 11 et Windows Server 2022,

- Support préliminaire pour le CPU Intel Meteor Lake,

- Détails sur les GPU nVIDIA GeForce RTX 2060 12 Go et GeForce RTX 3080 Ti Laptop.







Pour le télécharger : Cliquez ICI.



