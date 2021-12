ASUS nous propose des Doubleshot Keycap Set pour les commutateurs ROG RX.



ASUS présente le ROG PBT Doubleshot Keycap Set pour les commutateurs ROG RX, une évolution naturelle des commutateurs mécaniques optiques ROG RX, qui ont reçu un accueil favorable. Compatible avec les claviers équipés de commutateurs mécaniques optiques ROG RX, ce tout nouveau jeu de capuchons de touches est fabriqué avec précision à partir d'un matériau thermoplastique en polybutylène téréphtalate (PBT) de qualité supérieure pour offrir une sensation unique et une durabilité à long terme.







Pour un look unique, les légendes ROG sans couture au style futuriste et à la finition translucide offrent un éclairage saisissant des touches. Les claviers de jeu qui utilisent les commutateurs ROG RX comprennent les claviers ROG STRIX Scope RX et ROG Claymore II.







Durabilité exceptionnelle : les protège-clavier en PBT haute résistance offrent une sensation de qualité supérieure et une superbe endurance



Fabriquées en PBT de haute qualité, les touches premium offrent une sensation de frappe solide et une durabilité exceptionnelle. Elles sont également très résistantes à l'usure de la surface et ne brillent pas, ce qui leur permet de conserver plus longtemps cette sensation de fraîcheur.



Prêts à être éclairés : Les capuchons moulés par double injection permettent à l'éclairage de briller



Un processus précis de moulage en double injection permet d'obtenir des touches translucides dotées de légendes ROG sans couture pour un look unique. Le clavier bénéficie d'un éclairage parfaitement homogène et d'une esthétique caractéristique de ROG.



Conçu pour les claviers équipés de commutateurs ROG RX : Fabriqué avec précision pour se fixer directement



Le ROG PBT Doubleshot Keycap Set est compatible avec tous les claviers équipés d'interrupteurs ROG RX. Un extracteur de capuchons exclusif à ROG est inclus pour faciliter le retrait des capuchons.



ASUS n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le ROG PBT Doubleshot Keycap Set for ROG RX Switches, rendez-vous sur ASUS.com.



VORTEZ