ACER nous propose un nouvel écran : Le Predator X34 UWQHD.



Il s'agit d'un écran à cristaux liquides incurvé de 34 pouces avec un rapport d'aspect de 21 : 9 et une résolution UWQHD (3 440 x 1 440 points). L'écran LCD n'est pas brillant et prend en charge un taux de rafraîchissement rapide de 180 Hz et un taux de réponse rapide de 0,55 milliseconde.







Il prend également en charge la technologie de synchronisation de l'affichage " NVIDIA G-Sync ", qui élimine les déchirures et les bégaiements, ainsi que le " NVIDIA Reflex Latency Analyzer ", qui mesure le temps nécessaire pour qu'un clic de souris se traduise par une réponse à l'écran. Parmi les autres fonctions, citons " Light Sense ", qui détecte la quantité de lumière périphérique et ajuste la luminosité en conséquence, " flickerless ", qui élimine le scintillement, et " blue light shield ", qui réduit la quantité de lumière bleue émise par le moniteur.







Il existe plusieurs spécifications importantes : courbure 1900R, luminosité 400cd/m2 (pic 550cd/m2 en mode HDR400), rapport de contraste 1 000 : 1, gamme de couleurs DCI-P3 98 %, précision des couleurs Delta E2, couleur d'affichage environ 1,07 milliard. DisplayPort1.4x1, une prise casque et un hub USB3.2 Gen.2 x4 font partie de la liste des interfaces.







Les dimensions extérieures sont de 815 mm de largeur, 309 mm de profondeur et 474 à 604 mm de hauteur, et le poids est d'environ 8,7 kg. Les dimensions intérieures sont de 815 mm de largeur, 309 mm de profondeur et 474 à 604 mm de hauteur. Le support dispose d'une plage de réglage en hauteur de 130 mm, d'une plage de pivotement de -30 à 30 degrés, d'une plage d'inclinaison de -5 à 35 degrés, et d'un support VESA avec un pas de 100x100 mm. L'enceinte est alimentée par un amplificateur 7Wx2.



Le prix sera d'environ 1 199 Dollars.



THE GURU3D