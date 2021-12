Colorful nous dévoile : La iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V.



Colorful a dévoilé aujourd'hui une carte graphique compacte, adaptée au format SFF, basée sur la GeForce RTX 3060 Ti "Ampere", la iGame RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V. Cette carte a essentiellement la même conception de carte que la RTX 3060 Mini OC d'août 2021, mais avec la RTX 3060 Ti plus rapide. Son atout majeur est sa longueur de 18,4 cm et sa hauteur standard de 13 cm. Un dissipateur thermique à ailettes en aluminium dense, avec un seul ventilateur de 90 mm, pour rester au frais.



















Le couvercle du refroidisseur est blanc mat avec un second ton d'aluminium brossé et de fins accents rouges. Un bout de tissu semblable à du denim dépasse du sommet avec le branding Colorful. La carte est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. Les sorties d'affichage comprennent trois DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.1. La carte dispose également d'un double BIOS, avec un commutateur BIOS à poussoir sur l'entrée/sortie arrière.



Le BIOS par défaut fait tourner la RTX 3060 Ti à 1665 MHz en boost, tandis que le BIOS OC la fait tourner à 1680 MHz. La mémoire reste inchangée à 14 Gbps (448 GB/s). Basée sur le silicium GA104 de 8 nm, la RTX 3060 Ti est dotée de 4 864 cœurs CUDA, 38 cœurs RT, 152 cœurs Tensor, 152 TMU et 80 ROP. Elle dispose d'une interface mémoire GDDR6 de 256 bits de large, avec 8 Go de mémoire. Comme le suggère le nom du modèle de cette carte, Colorful utilise la version LHR (lite hash-rate) de la RTX 3060 Ti.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP