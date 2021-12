LENOVO nous propose un nouveau PC portable : Le YOGA Slim 760 Carbon.



Ce PC portable de 14 pouces est doté d'une dalle EL organique qui prend en charge un affichage haute résolution de 2 880 x 1 800 points et est alimenté par un processeur Intel Core i5. Un modèle d'écran tactile est également disponible en option, qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité de 400nit et Dolby Vision HDR, entre autres.







De plus, les processeurs de la série Ryzen 5000 sont utilisés pour le CPU, et ils fournissent d'excellentes performances à la fois pour le CPU et le GPU. En outre, le système de refroidissement, qui est composé de deux caloducs et de deux ventilateurs, est capable de dissiper la chaleur générée vers l'extérieur avec une grande efficacité. Parmi les principales spécifications, on trouve les suivantes : CPU Ryzen 7 5800U/5 5600U, mémoire 16 Go/8 Go, stockage 512 Go SSD et interfaces : USB3.1 Type-Cx2, USB3.0 Type-Cx1, prise combinée microphone/écouteur x1. L'appareil dispose également d'un emplacement pour carte microSD. La batterie peut durer jusqu'à 11,6 heures sur une seule charge.







Les dimensions externes sont de 313 mm en largeur, 214,5 mm en profondeur et 14,9 mm en hauteur, pour un poids d'environ 1,1 kg. Le système d'exploitation est préinstallé avec Windows 10 Home 64 bits.



Son prix est d'environ 1 450 euros.



THE GURU3D