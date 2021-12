Une fuite compare la taille du processeur graphique Intel Arc à celle du processeur NVIDIA Ampere.



Les réactions aux prochains GPU Arc d'Intel ont été nombreuses parmi les amateurs de matériel informatique. Évidemment, il y a les fans inconditionnels d'Intel qui pensent que l'Arc sera une attaque du type " la première frappe est fatale " sur le marché des GPU. D'un autre côté, nous avons également vu quelques personnes qui s'en soucient si peu qu'elles ne liront probablement même pas ce billet. Dans l'ensemble, la plupart des amateurs de matériel semblent adopter une approche raisonnable consistant à attendre et à voir, avec peut-être un peu d'optimisme prudent.







Que vous ayez un intérêt particulier ou une curiosité latente pour la prochaine gamme de GPU discrets d'Intel, jetez un œil à ces dernières fuites. Une vidéo de la chaîne YouTube d'analyse de l'industrie du matériel informatique Moore's Law is Dead - qui a déjà fourni l'image ci-dessus, prétendument une photo d'un produit Alchemist avant sa sortie - a présenté ce qui serait une image réelle du GPU Alchemist DG2-128.







Eh bien, un autre fauteur de trouble, @Locuza, sur Twitter, a pris cette photo et l'a comparée (ci-dessus) avec les rendus précédemment publiés par Intel du boîtier DG2-128 pour arriver à une surface réelle du dé dans une fourchette de 147,7 à 154,9 mm². Même la valeur la plus élevée est plus petite que le rendu d'Intel, mais étant donné que les deux images ont été déformées et modifiées pour faire cette comparaison, elle est dans la marge d'erreur. Cette surface, si elle est correcte, rendrait le GPU DG2-128 plus petit que tout ce que NVIDIA ou AMD ont sorti cette génération - bien qu'il ne soit pas loin de la taille (158 mm²) du GPU Navi 14 d'AMD utilisé dans le RX 5500 XT.



Le DG2-128 est le plus petit des deux processeurs Intel Arc connus basés sur l'architecture Alchemist. Le "128" du nom vient de ses 128 unités d'exécution supposées, ce qui lui donne 1 024 processeurs de shaders. Les cartes les plus rapides basées sur ce GPU devraient avoir une puissance totale d'environ 75 watts et être équipées de 6 Go de mémoire GDDR6 reliée à un bus 96 bits inhabituel fonctionnant à 16 Gbps, bien qu'il soit question de deux autres variantes, dont un modèle de 4 Go avec un bus 64 bits pour les ordinateurs portables, ainsi qu'une version légèrement réduite à 96 UE (768 shaders).







Le plus grand GPU d'Alchemist est le DG2-512, également nommé pour ses 512 unités d'exécution. Locuza a déjà effectué une comparaison similaire de la surface de la puce entre le rendu d'Intel et une photo ayant fait l'objet d'une fuite, et a obtenu une surface de 396,24 mm². Ce chiffre est à nouveau légèrement inférieur à celui indiqué par le rendu d'Intel, ce qui pourrait donner une certaine crédibilité à cette affirmation. S'il est exact, ce chiffre le place dans la même fourchette que le GPU GA104 utilisé dans les GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3070 et RTX 3060 Ti de NVIDIA. Compte tenu de leurs caractéristiques similaires, jusqu'aux cœurs d'accélération spécifiques à l'IA et au matériel de ray tracing, ces données correspondent bien à l'attente que les pièces Alchemist les plus rapides devraient rivaliser avec la RTX 3070 de Nvidia.



Les chiffres ne concordent pas nécessairement - ses 512 unités d'exécution donnent au DG2-512 quelques 4 096 cœurs de shader, bien en deçà des 6 144 d'un GA104 entièrement activé - mais il est important de rappeler que vous ne pouvez vraiment pas comparer les ressources de cette façon entre les architectures. Notez que la Radeon RX 6900 XT écrasera une GeForce RTX 3070 dans la plupart des jeux, alors qu'elle ne possède "que" 5 120 cœurs de shaders. Nous n'avons encore aucune idée de ce que seront les performances réelles d'Arc, alors essayez de ne pas tirer trop de conclusions sur la base de comparaisons de cette nature.



Intel a beaucoup à prouver avec cette première génération de GPU Arc. Il doit prouver qu'il peut être un concurrent crédible dans l'espace graphique, mais même ce point a de nombreuses stipulations ; un matériel puissant, un logiciel solide et un support post-lancement sont tous des éléments clés pour réussir sur ce marché. Au-delà de ces questions, il y a celles de l'approvisionnement et de la fabrication : Intel peut-il vraiment produire suffisamment de GPU Arc dans cette pénurie pour faire une brèche dans un marché de GPU vorace, et les joueurs mettront-ils réellement la main sur le matériel ? Seul le temps nous le dira. Les GPU Alchemist d'Intel seront lancés au début de l'année prochaine.



HOTHARDWARE