Firmware 2B4QFXO7 pour le SSD Samsung 980.







Après les SSD 870 EVO, 970 EVO Plus et 980 PRO, Samsung nous gratifie d'une nouvelle mise à jour logicielle qui concerne cette fois-ci le SSD 980.







L'image ISO du firmware 2B4QFXO7 a en effet été publiée par Samsung sur son site web pour le SSD 980. Il reste à confirmer si cette mise à jour est également déjà disponible dans l'application Magician ce qui n'est pas sûr en raison des difficultés rencontrées par le logiciel en ce moment à ce sujet.



De plus, toujours aucune information n'est disponible sur les changements apportés par ce firmware 2B4QFXO7 par rapport à la version d'usine 1B4QFXO7. Dommage que le constructeur ne saisisse pas l'intérêt de communiquer sur ce point auprès des consommateurs !



Pour information, même si leur nom est très proche, le SSD M.2 Samsung 980 se différencie énormément du modèle 980 PRO puisqu'il utilise seulement le bus PCIe 3.0 et non la dernière norme PCIe 4.0. Le 980 n'embarque par ailleurs pas de mémoire DRAM mais exploite la mémoire vive du système pour faire office de mémoire tampon grâce à la fonctionnalité HMB (Host Memory Buffer) du protocole NVMe. Le 980 PRO comprend, lui, entre 512 Mo et 2 Go de mémoire DDR4 SDRAM suivant la capacité du SSD. Autre différence, le 980 est équipé du contrôleur maison Pablo alors qu'il s'agit du modèle haut de gamme Elpis pour le 980 PRO. Bref, le SSD 980 offre des performances théoriques nettement en retrait de celles du 980 PRO.



Ils utilisent en revanche tous les deux de la mémoire flash V-NAND TLC 3 bit (sur 128 couches pour le 980 et jusqu'à 136 couches pour le 980 PRO) dont une partie est utilisée comme mémoire cache SLC grâce à la technologie Intelligent TurboWrite. Le TurboWrite a d'ailleurs causé quelques déboires au SSD 980 PRO et il ne serait pas étonnant que ce firmware 2B4QFXO7 fasse quelques ajustements dans ce domaine pour le 980.



SSD Samsung concernés par le firmware 2B4QFXO7



- 980 250 Go (MZ-V8V250),

- 980 500 Go (MZ-V8V500),

- 980 1 To (MZ-V8V1T0).



Téléchargement



- Firmware 2B4QFXO7 pour les SSD Samsung 980 (image ISO) : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 7.0.0.510 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI,

- Application Samsung Data Migration 4.0.0.17 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI,

- Logiciels de création de clé USB bootable : Cliquez ICI.



