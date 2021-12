DeepCool s'aventure dans les périphériques de jeu avec son premier clavier Gamers.



14 décembre 2021, Pékin - DeepCool, une marque leader dans la conception et la fabrication de matériel informatique et de périphériques, annonce le lancement d'un tout nouveau clavier de jeu mécanique, le KB500. Avec un design compact sans clé, des commutateurs mécaniques, des touches programmables et un éclairage RVB par touche. Le KB500 est le tout premier clavier de jeu DeepCool à entrer sur le marché et un nouvel ajout à un portefeuille en expansion de produits qui donnent du pouvoir aux passionnés et aux joueurs.







Disposition sans clé avec un cadre compact en aluminium



Grâce à sa conception compacte sans touches, le DeepCool KB500 permet aux joueurs de positionner le clavier pour un confort maximal et des performances en jeu. Le design épuré et compact du KB500, associé à un cadre en aluminium presque sans bord, ajoute de la rigidité et facilite le transport lors des déplacements.



Commutations rapides avec des capuchons de touches ABS à double effet et une brillance RVB par touche



Les commutateurs mécaniques Outemu red, légers et linéaires, ont une force d'actionnement de seulement 50 g pour des frappes plus rapides et un avantage en termes de vitesse dans les jeux. Les capuchons de touches moulés à double action sont durables et offrent des polices de caractères claires et des légendes plus durables grâce au double design. Personnalisez votre installation avec des millions de choix de couleurs, des effets lumineux dynamiques et des dispositions de couleurs configurables pour s'adapter à tous les styles.



Spécifications :



- Dimensions globales : (LxlxH) 355 x 127 x 37 mm,

- Poids : 713 g,

- Couleur du produit : noir avec doublure argentée,

- Disposition du clavier : UK,

- Connectivité : USB,

- Type d'interrupteur de clavier : Outemu Red,

Type d'actionnement : Linéaire,

Force d'actionnement : 50 g,

Distance de déplacement du commutateur : 4 mm,

Programmable : Toutes les touches,

Spécifications du câble : câble tressé de 1,8 m,

Touches du clavier : Touches en ABS à double effet,

Mémoire du clavier : 32KB,

Système d'éclairage par touche : RGB.



Configurations logicielles personnalisées







Accédez à des paramètres de clavier détaillés via l'interface logicielle conviviale et personnalisez sans effort des paramètres tels que le remappage complet des touches, l'enregistrement de macros à la volée et les effets d'éclairage RVB. Chaque touche du KB500 peut être remappée pour servir une nouvelle fonction avec des personnalisations profondes pour des macros fonctionnelles, des raccourcis ou les deux, et facilement enregistrées dans des profils dédiés.



Le DeepCool KB500 est un clavier mécanique au design compact, doté de commutateurs linéaires rapides, de touches programmables et d'un rétroéclairage RVB personnalisable, le tout à un prix incroyable.



VORTEZ