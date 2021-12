BENQ nous propose un nouvel écran : Le PD3205U.



Le BenQ PD3205U est construit sur des bases solides, avec pour objectifs principaux l'édition d'images haute résolution et le travail de conception. Il est construit en métal brossé avec une finition mate foncée pour lui donner un aspect et une sensation de qualité supérieure.







Les moniteurs de 32 pouces avec une résolution de 3840 x 2160 (UHD "4K") offrent une densité de pixels élevée tout en offrant un grand espace de bureau. Les cadres supérieurs et latéraux sont à deux niveaux, composés d'une fine bordure de panneau affleurant le reste de l'écran et d'une fine partie extérieure en plastique dur affleurant le reste de l'écran. Vu de face, l'OSD est contrôlé par un ensemble de boutons et un joystick situés à l'arrière de l'appareil, vers le côté droit. Vous pouvez également utiliser la télécommande filaire "Hotkey Puck G2" fournie.



Une dalle de type IPS avec une résolution de 3840 x 2160 (UHD '4K') et un taux de rafraîchissement de 60Hz est utilisée conjointement avec l'écran de 31,5′′. La technologie Adaptive-Sync est prise en charge, notamment AMD FreeSync, qui dispose d'une plage VRR de 40 à 60 images par seconde. Outre l'utilisation d'une surface d'écran antireflet, les spécifications prévoient un taux de contraste statique de 1000:1 ainsi que des angles de vision de 178°/178°, ainsi qu'une prise en charge des couleurs sur 10 bits (8 bits + FRC supposé).



AQCOLOR est un paramètre d'étalonnage d'usine qui spécifie un DeltaE moyen de 3 dans l'espace couleur sRGB, ainsi que l'inclusion d'une compensation d'uniformité (UC) dans le moniteur. La validation Pantone et la vérification Calman sont également incluses dans le moniteur, qui est certifié Solidworks. Un certain nombre d'options gamma sont disponibles, allant de " 1,8 " à " 2,6 ", en passant par " sRGB ". Un rétroéclairage WLED sans scintillement assure une couverture de l'espace colorimétrique sRGB de 99 % et une luminance maximale typique de 250 cd/m2 (350 cd/m2 en crête HDR) tout en maintenant une faible consommation d'énergie.



Le moniteur est équipé de la collection standard de réglages LBL (Low Blue Light) bien équilibrés du fabricant, et il est capable de répondre aux contenus HDR10. Cela permet d'utiliser son traitement des couleurs sur 10 bits, mais ne nécessite pas l'utilisation de la gradation locale, un niveau de luminosité élevé conforme aux normes HDR ou un gamut suffisamment large pour les contenus HDR.



Ce modèle dispose d'un temps de réponse gris à gris de 5 ms et d'une surmultiplication des pixels réglable par AMA (Advanced Motion Acceleration), mais ne prêtez pas trop attention à ces chiffres car ils ne sont pas particulièrement importants. Le support offre une flexibilité ergonomique totale, avec un réglage en hauteur jusqu'à 110 mm (4,33 pouces) et un pivotement en mode portrait.



Il est fixé à l'aide d'un mécanisme de dégagement rapide et peut être retiré pour révéler des trous de montage VESA 100 x 100 mm pour une utilisation avec d'autres systèmes de montage si vous le souhaitez. Plusieurs ports, dont une entrée d'alimentation CA (convertisseur d'alimentation interne), HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C (90W PD, DP Alt Mode, données en amont), deux ports USB 3.2 (plus deux en amont) et un port casque de 3,5 mm sont situés sur la partie inférieure de l'appareil, sous un couvercle en plastique amovible.



Lorsque l'on regarde l'appareil de face, le port USB-C en aval, le troisième port USB 3.2 et la prise casque de 3,5 mm sont tous situés sur le côté droit de l'écran. En plus des fonctionnalités KVM et PiP/PbP, 2 haut-parleurs de 2,5 W sont inclus en standard. De plus amples détails sont disponibles sur le site Web du fabricant, et les informations sur les prix et la disponibilité seront publiées dans un avenir proche.



THE GURU3D