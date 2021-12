Gigabyte lance le BRIX Extreme propulsé par AMD Ryzen 5000U.



Depuis l'introduction du NUC par Intel il y a quelques années, l'espace des mini PC a décollé et l'une des alternatives les plus populaires au NUC a été la série BRIX de Gigabyte et la société vient d'annoncer le BRIX Extreme. Il s'agit de la première série BRIX de Gigabyte basée sur la série d'APU AMD Ryzen 5000U et trois options différentes seront disponibles, sous la forme des R3-5300U, R5-5500U et R7-5700U. Cela se traduit par des processeurs à quatre, six et huit cœurs avec un TDP de 15 W, bien qu'ils soient tous basés sur Zen 2, plutôt que Zen 3, ce qui est légèrement décevant.











C'est également l'un des premiers appareils que nous avons vu qui utilise le nouveau module AMD RZ608 WiFi 6 et Bluetooth 5.2 qui a été annoncé il y a quelque temps. Parmi les autres caractéristiques, citons l'Ethernet 2,5 Gbps, un emplacement M.2 PCIe 3.0 NVMe pour un SSD, deux ports HDMI 2.0a, un port mini DP et un port USB-C avec mode DP Alt, tous deux prenant en charge le DP 1.4 et toutes les sorties d'affichage peuvent être utilisées simultanément avec quatre écrans 4K. Gigabyte proposera le BRIX Extreme dans un châssis à profil bas ainsi que dans un châssis légèrement plus grand qui peut soit accueillir un disque SATA de 2,5 pouces, soit un module d'extension en option.







Le module d'extension peut soit ajouter une paire d'emplacements M.2 NVMe, bien qu'ils soient limités à PCIe 3.0 x1 ou SATA, soit un module avec un seul emplacement M.2 NVMe avec la même limitation, plus une interface Ethernet supplémentaire, plus une interface RS-232 via un port RJ45. Gigabyte fournit un support de montage VESA, ainsi qu'un adaptateur d'alimentation de 135 W, dont on nous a dit qu'il permettrait d'optimiser les vitesses d'accélération du CPU et du GPU. Malheureusement, nous n'avons pas reçu de prix, mais on nous a dit qu'il serait à un prix compétitif par rapport à d'autres produits similaires sur le marché.



La disponibilité au détail est prévue pour le début de 2022.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP