Lancement des refroidisseurs de CPU AIO InWin Nebula NR24 et NR36.



InWin lance également aujourd'hui les refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un de la série Nebula NR, qui présentent l'effet lumineux "Nebula" inspiré des nuages interstellaires de l'espace. Proposés avec des radiateurs de 240 mm et 360 mm, les InWin Nebula NR24 et NR36 complètent parfaitement le châssis InWin Nebula N515 également lancé aujourd'hui. Le châssis et le refroidisseur offrent tous deux une esthétique visuelle incroyable grâce à une gamme de couleurs étourdissantes et chatoyantes, semblables à celles des étoiles. Les refroidisseurs InWin Nebula NR24 et Nebula NR36 sont équipés de ventilateurs InWin Luna AL120 avec éclairage ARGB. Les deux refroidisseurs prennent en charge les derniers sockets AMD et Intel, y compris le dernier socket LGA 1700 pour Alder Lake et même le prochain et inédit socket AMD AM5.







Une petite présentation en vidéo : Cliquez ICI.



Conception unique, refroidissement de CPU AIO haute performance



Les ailettes de microcanaux à haute densité évacuent efficacement la chaleur du processeur, minimisant le delta de température pour libérer une marge thermique maximale et des performances d'overclocking. La séparation innovante de la pompe et du bloc d'eau amortit efficacement les vibrations et supprime le bruit.



Ventilateurs InWin Luna AL120 inclus



InWin associe la série Nebula NR à ses ventilateurs Luna AL120, qui refroidissent le radiateur de refroidissement liquide haute performance et prolongent l'expérience ARGB grâce à leur éclairage soft-glow. Les ventilateurs Luna AL120 PWM sont équipés de neuf pales en forme de croissant, qui fournissent un flux d'air impressionnant de 83CFM, tandis que leurs roulements à manchon assurent une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux. Le câblage court est expressément conçu pour être associé au refroidisseur AIO, tandis que les ventilateurs peuvent même être enchaînés en guirlande pour optimiser la commodité du routage des câbles et le contrôle simple des ventilateurs avec un seul paramètre de réglage les couvrants tous.



Éclairage ARGB avec synchronisation logicielle et contrôleur en un clic disponible



Les effets d'éclairage du Nebula NR24 et du Nebula N36 d'InWin peuvent être contrôlés via le logiciel de la carte mère ARGB et synchronisés avec d'autres éléments ARGB du PC, comme le nouveau châssis Nebula N515 d'InWin. Avec 16,8 millions de combinaisons d'éclairage via les LED ARGB, les utilisateurs peuvent véritablement coordonner les couleurs de leurs PC pour les assortir parfaitement à d'autres composants autour de thèmes définis. InWin propose également son contrôleur ARGB One-Click pour garantir que les effets d'éclairage sont toujours accessibles dans tous les PC qui ne prennent pas en charge l'éclairage ARGB à 3 broches et 5 V.



InWin n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour plus d'informations :



- InWin NR24 : Cliquez ICI,

- InWin NR36 : Cliquez ICI.



VORTEZ