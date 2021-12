G.SKILL supporte la mémoire DDR5 dans Trident Z Lighting Control.







Nous parlions hier du plein support des barrettes de mémoire DDR5 DOMINATOR PLATINUM RGB et VENGEANCE dans l'application CORSAIR iCUE 4 qui permet désormais de personnaliser les profils Intel XMP 3.0 et d'ajuster la tension des barrettes.







C'est maintenant au tour de G.SKILL de mettre à jour son logiciel de configuration des barrettes de mémoire. L'application Trident Z Lighting Control vient en effet de passer en version 1.00.29 et supporte les nouvelles barrettes de mémoire DDR5 Trident Z5 RGB.



Avec Trident Z Lighting Control, on peut donc modifier l'éclairage RGB (couleurs, effets, synchronisation, profils...) de ces barrettes Trident Z5 RGB. En revanche, ça s'arrête là puisqu'il n'est absolument pas question de pouvoir gérer les profils XMP 3.0 depuis ce logiciel qui se limite à l'éclairage RGB.



Les modules mémoire DDR5 G.SKILL Trident Z5 RGB et les modèles non RGB Trident Z5 et Ripjaws S5 sont pourtant bien certifiés XMP 3.0 par Intel donc pour créer ou modifier leurs profils XMP 3.0, il faudra obligatoirement passer par le BIOS/UEFI de la carte mère ce qui est quand même moins pratique que la solution proposée par CORSAIR.



Bien sûr, toutes les barrettes DDR4 G.SKILL restent supportées par le logiciel Trident Z Lighting Control.



Barrettes de mémoire G.SKILL compatibles avec Trident Z Lighting Control



- Trident Z Neo,

- Trident Z RGB,

- Trident Z Royal,

- Trident Z Royal Elite,

- Trident Z5 RGB.



Téléchargement



- Application G.SKILL Trident Z Lighting Control 1.00.29 pour Windows 7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



