EK présente des bandes de LED D-RGB magnétiques pour l'éclairage ultime des boîtiers.



EK, lance trois produits conçus pour illuminer votre boîtier de PC. L'EK-Loop D-RGB LED Magnetic Strip (600 mm) - une bande de LED D-RGB autonome de 600 mm de long, l'EK-Loop D-RGB LED Magnetic Kit (4pcs 400 mm) - un jeu de 4 bandes de LED D-RGB magnétiques qui peuvent être enchaînées en guirlande et l'EK-Loop D-RGB LED Edge Diffused Strip (500 mm) - White - une bande de LED spécialisée dont l'éclairage latéral passe par un diffuseur. Choisissez parmi 16 millions de couleurs via votre logiciel D-RGB et faites briller votre PC sous un jour nouveau.



EK-Loop D-RGB LED Magnetic Strip (600 mm)







Cette bande de LED se connecte à une carte mère de PC ou à un contrôleur D-RGB via un connecteur standard 5 V à 3 broches (+5V, Data, Blocked, Ground). Elle a une densité de 54 LEDs/m avec un total de 33 LEDs contrôlables séparément sur sa bande de 600 mm de long. La principale forme de fixation sur un boîtier de PC est via des aimants, mais il a également une option secondaire, un ruban adhésif qui peut se coller sur n'importe quelle surface plane. Pour l'utiliser, il suffit de retirer la feuille de protection à l'arrière de la bande. La bande est enveloppée dans un boîtier en silicone de haute qualité qui améliore l'uniformité de la lumière et protège la bande.



EK-Loop D-RGB LED Magnetic Kit (4pcs 400 mm)







Ce kit de LED se connecte à une carte mère de PC ou à un contrôleur D-RGB via un connecteur standard 5 V à 3 broches (+5 V, Data, Blocked, Ground). Il a une densité de 51 LEDs/m avec un total de 21 LEDs contrôlables séparément sur chacune de ses quatre bandes de 400 mm de long. Ces bandes peuvent être connectées en guirlande, ce qui signifie que vous pouvez connecter plusieurs bandes de LED pour obtenir une solution d'éclairage extra-longue. Les bandes du kit sont reliées entre elles par des connecteurs JST-SM. La principale forme de montage sur un boîtier de PC est via des aimants, mais il a également une option secondaire, une bande adhésive qui peut coller à n'importe quelle surface plane. Pour l'utiliser, il suffit de retirer la feuille de protection à l'arrière de la bande. Les bandes sont enfermées dans un boîtier en silicone de haute qualité qui améliore l'uniformité de la lumière et les protège.



EK-Loop D-RGB LED Edge Diffused Strip (500 mm) - Blanc







Cette bande de LED a une illumination latérale qui passe par un diffuseur. Elle peut être utilisée pour des applications plus ciblées lorsque vous souhaitez un éclairage sur un endroit spécifique et comme éclairage de détail. Elle utilise des diodes RVB adressables, permettant un contrôle total de chaque diode séparément. Il se connecte à une carte mère PC ou à un contrôleur D-RGB via un connecteur standard 5 V à 3 broches (+5 V, Data, Blocked, Ground). Le montage est réalisé par un ruban adhésif double face.



Contrôle de l'éclairage D-RGB



Les produits EK-Loop D-RGB LED Magnetic sont compatibles avec les technologies de synchronisation RVB courantes de tous les grands fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur D-RGB LED à 3 broches doit être aligné avec le marquage +5 V sur l'en-tête D-RGB (adressable).



Disponibilité et Prix



La bande LED EK-Loop D-RGB et le kit LED EK-Loop D-RGB sont fabriqués en Chine et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs spécialisés.



Les Prix :



- EK-Loop D-RGB LED Magnetic Strip (600 mm) | 14.90 euros : Cliquez ICI,

- EK-Loop D-RGB LED Magnetic Kit (4pcs 400 mm) | 50.90 euros : Cliquez ICI,

- EK-Loop D-RGB LED Edge Diffused Strip (500 mm) - White | 16.90 euros : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP