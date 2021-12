Voici les dates pour les futures RTX 3000 en préparation chez NVIDIA

Nvidia vient de diffuser les dates pour ses futures RTX 3000. Voici donc ci-dessous le tableau communiqué il y a peu par Videocardz : Les RTX 3090Ti, futur fer-de-lance de la gamme RTX 3000, devraient être disponibles fin-janvier, et plus précisément à compter du 27 janvier 2022. Quant aux RTX 3070 Ti 16Go, elles devraient être présentées le 17 décembre prochain, et sa future commercialisation serait prévue pour le 11 janvier 2022. Enfin, la RTX 3050 avec 8 Go sera logiquement également annoncée ce 4 janvier pour une disponibilité annoncée pour le 27 janvier 2022. Enfin, il reste la future GeForce RTX 3080 avec 12Go de mémoire, et certaines rumeurs évoquaient une annonce pour le 4 janvier 2022. Mais comme toujours, retenons l'adage "Wait and see !", puisque ces informations devront être bien entendu confirmée par Nvidia !