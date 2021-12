Une fuite de Lenovo confirme l'existence d'une Radeon RX 6500 XT via ses PC Legion T5

C'est la fuite du jour, provenant de Lenovo, qui présentait une liste des options de ses machines de jeu préassemblées. En toute logique diverses cartes AMD et NVIDIA bien connues, mais aussi une petite nouvelle, portant le joli nom de Radeon RX 6500 XT.

Bien que l'annonce ait été rapidement retirée, car AMD compte officiellement présenter cette Radeon RX 6500 XT à l'occasion de sa keynote du 4 janvier 2022 en préambule au CES de Las Vegas, il n'en reste pas moins que ce n'est pas tombé dans l'oeil d'un aveugle, qui en a profité de faire une capture d'écran en reprenant la page restée dans le cache de son navigateur, et dont voici la copie : Du coup, on apprend que les modèles de PC Legion T5 pourront être équipés d'une Radeon RX 6500 XT dotée de 4 Go de GDDR6 et que de surcroît, ils disposeront de deux ports vidéo : 1x HDMI 2.1 et 1x DisplayPort 1.4a. De la même manière, le listing répertorie la Radeon RX 5500, qui n'offre qu'un port HDMI 2.0 et 3x DisplayPort 1.4, ce qui limite de fait la définition d'image sur ce connecteur à 4 096 x 2 160 @ 60 Hz contre un bon 7 680 x 4 320 @ 60 Hz sur la version HDMI 2.1. Merci au cache du navigateur et à Google pour avoir pu nous ressortir cette information croustillante !