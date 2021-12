[TEST JEU PC] Forza Horizon 5.







MICROSOFT STUDIOS nous propose un nouveau Jeu PC :







Editeur(s)/Développeur(s) : Turn 10/Playground Games/Microsoft Studios.



Sortie France : 09 novembre 2021.



Genre(s) : Course.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : Forza Horizon 5 est un jeu de course en monde ouvert développé par Playground Games. Il prend place dans les villes et magnifiques décors du Mexique. Le jeu propose aussi bien des courses solo que des épreuves compétitives et collaboratives en ligne.



Un trailer du jeu (Version console) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO