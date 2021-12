TECHPOWERUP nous propose le test du : WD Blue SN570 NVMe 1 To.







Western Digital (ou simplement WD) est le plus grand fabricant de solutions de stockage au monde, principalement connu pour sa large gamme d'offres de disques durs. Avec l'acquisition de SanDisk en 2016, WD est également devenu l'un des plus grands fabricants de stockage flash.







Aujourd'hui, nous avons pour examen le WD Blue NVMe SN570, qui a été publié en octobre comme un disque destiné aux " créateurs ", du moins selon le communiqué de presse. Si l'on considère le chiffre " 570 ", il s'agit en fait d'un disque M.2 NVMe orienté valeur, conçu pour remplacer le SN550 sorti il y a deux ans.



En interne, le WD Blue SN570 utilise un contrôleur SanDisk associé à la dernière flash TLC 3D à 112 couches de Toshiba, également connue sous le nom de BiCS5. Un cache DRAM n'est pas disponible, certainement pour réduire le coût de fabrication. Pour se connecter au reste du système, l'ancienne interface PCI-Express 3.0 est utilisée.



Le WD Blue NVMe SN570 est proposé dans des capacités de 250 Go (40 Dollars), 512 Go (50 Dollars) et 1 To (90 Dollars). L'endurance de ces modèles est fixée à 150 TBW, 300 TBW et 600 TBW respectivement. WD inclut une garantie de cinq ans avec le SSD SN570.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



