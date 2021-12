Un pilote pour le GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 12 Go et Windows 7.







Nous vous parlions il y a quelques jours des drivers NVIDIA GeForce Game Ready 497.09 WHQL qui ajoutent notamment le support de la nouvelle variante du GPU GeForce RTX 2060 associée à 12 Go de mémoire GDDR6 contre seulement 6 Go pour le GPU GeForce RTX 2060 original lancé début 2019.







Ces drivers 497.09, basés sur la branche R495, ne supportent évidemment que les systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11. Les cartes graphiques de la famille Turing, dont font partie les GeForce RTX 20 Series y compris cette nouvelle GeForce RTX 2060 12 Go, sont toutefois censées fonctionner également sous Windows 7. C'est pour respecter cet engagement que NVIDIA vient de publier un nouveau pilote permettant d'utiliser le GPU GeForce RTX 2060 12 Go sous Windows 7 64 bit.



Il s'agit des drivers 472.75 datés du 3 décembre 2021 que NVIDIA qualifie de GeForce Game Ready Driver bien qu'ils n'apportent pas la prise en charge de nouveaux jeux. Le support du GPU GeForce RTX 2060 12 Go est le seul changement par rapport à la version 472.39. À noter que les GPU desktop GeForce RTX 2060 6 Go sont également supportés par ce pilote 472.75 mais ça s'arrête là puisque pas même les GPU Kepler (pourtant compatibles avec la branche R470) ne sont supportés.



En revanche, les systèmes d'exploitation Windows 8/8.1 ne sont théoriquement pas compatibles avec les cartes RTX et donc avec ces drivers 472.75 même si dans la pratique il est fort probable que les pilotes puissent quand même s'installer.



Pour information, les cartes graphiques GeForce RTX 2060 12 Go de décembre 2021 sont équipées de la nouvelle puce TU106-300 et ont un identifiant matériel du type PCIVEN_10DE&DEV_1F03. Les anciennes cartes GeForce RTX 2060 6 Go peuvent, elles, soit être équipées de la puce TU106-200 (identifiant PCIVEN_10DE&DEV_1F08) pour les modèles lancés en janvier 2019 soit de la puce TU104-150 (identifiant PCIVEN_10DE&DEV_1E89) pour les modèles lancés à partir de janvier 2020 qui sont très légèrement plus performants.



À noter également la publication d'un nouveau pilote Studio Driver 472.75 là encore réservé aux cartes GeForce RTX 2060.



Téléchargement pour les GPU GeForce RTX 2060 6/12 Go



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 472.75 WHQL pour Windows 7 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 497.09 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers NVIDIA Studio Driver DCH 472.75 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers NVIDIA Studio Driver Standard 472.75 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS