ZADAK annonce les kits de mémoire SPARK DDR5 RGB.



ZADAK, annonce la prochaine étape dans la DRAM pour jeux. Le tout dernier membre de sa gamme SPARK haut de gamme est un module DRAM pour jeux DDR5 RGB illuminé, disponible en 16 et 32 Go. Les gamers qui exigent les vitesses d'horloge les plus élevées pourront choisir parmi des modules allant de 4800 MHz à 7200 MHz.







La DDR5 présente également une autre amélioration importante : la gestion de l'alimentation n'est plus assurée par la carte mère, mais par un PMIC (circuit intégré de gestion de l'alimentation) sur le module lui-même. Alors que les modules DDR4 consomment 1,2 V, les modules DDR5 n'en consomment que 1,1. Cette différence peut sembler minime, mais au fil des heures et des jours de jeu, elle se traduit par des économies d'énergie considérables. Le PMIC offre également aux overclockers davantage d'options lorsqu'il s'agit de modifier les paramètres.







Les ingénieurs concepteurs de ZADAK ont également donné à ce module un extérieur élégant et discret combinant du métal brossé gris avec un dissipateur de chaleur blanc pur. Il s'intègre parfaitement dans les constructions entièrement blanches ou minimalistes du marché actuel qui font fureur auprès des modders et des passionnés de PC. ZADAK a travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de cartes mères tels que ASUS, MSI, Gigabyte et ASRock pour offrir une compatibilité et une stabilité inégalées, ainsi qu'un potentiel d'overclocking de premier ordre avec les plateformes de nouvelle génération d'Intel et d'AMD.



Les modules de mémoire seront sur le marché avant la fin de 2021.



TECHPOWERUP