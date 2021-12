SilentiumPC annonce la gamme de refroidisseurs à air Fortis 5.



SilentiumPC, est heureux d'annoncer son dernier ajout au segment des refroidisseurs d'air, qui ne manquera pas d'agiter le marché avec ses performances phénoménales et ses faibles niveaux de bruit. Le Fortis 5 est disponible en trois versions, chacune d'entre elles étant conçue pour satisfaire les exigences de différents utilisateurs. Le Fortis 5 normal vise le grand public, tandis que le Fortis 5 Dual a été conçu pour séduire les amateurs de performances et de bruit. Le Fortis 5 ARGB est également disponible. Il est conçu pour briller de mille feux grâce à son magnifique ventilateur ARGB, qui ne manquera pas d'étonner ceux qui sont également très attachés à l'esthétique de leur installation.











Tous les modèles Fortis 5 sont basés sur un tout nouveau design de dissipateur thermique composé d'une base optimisée et d'un total de six caloducs en cuivre de 6 mm. Selon le modèle, un ou deux ventilateurs Fluctus sont inclus. Les ventilateurs de la série Fluctus sont réglés avec précision pour obtenir une pression statique élevée, ce qui se traduit par des niveaux élevés de flux d'air et un fonctionnement silencieux. En ce qui concerne les performances, le Fortis 5 est facilement capable de rivaliser avec les grands refroidisseurs de CPU à double tour, tout en dépassant même les meilleurs refroidisseurs à tour unique en termes d'efficacité de refroidissement et de bruit, grâce à ses propriétés psychoacoustiques finement ajustées. SilentiumPC souligne encore plus l'aspect haut de gamme de la série Fortis 5 en offrant une garantie fabricant étendue de 6 ans.







Solution de refroidissement haut de gamme



La série Fortis 5 est l'étape suivante d'un design révolutionnaire développé en collaboration avec Synergy Cooling, et un autre représentant de la nouvelle génération de systèmes de refroidissement SilentiumPC. Il est équipé d'un plus grand dissipateur thermique composé de 47 ailettes densément emballées. La grande base en cuivre a été intégrée à six caloducs en cuivre de 6 mm, qui sont parfaitement alignés pour transférer le plus efficacement possible toute la chaleur générée dans le dissipateur. La surface totale de dissipation de la chaleur est supérieure de plus de 50 % à celle du système de refroidissement Fera 5 ! Le dissipateur Fortis 5 est asymétrique et a été optimisé pour un flux d'air unidirectionnel. Il est entièrement compatible et n'interfère pas avec les modules de mémoire plus hauts. En plus du Fortis 5 à ventilateur unique, le Fortis 5 Dual Fan est livré avec deux ventilateurs Fluctus, un ventilateur de 140 mm à l'avant et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Le Fortis 5 ARGB a été encore enrichi visuellement par un système d'éclairage LED adressable.



Ventilateur Fluctus



Les pales caractéristiques aux bords dentelés assurent une pression statique élevée lorsqu'elles sont associées à un dissipateur thermique dense tel que le Fortis 5, ce qui permet d'obtenir des niveaux de débit d'air incroyablement élevés tout en maintenant des niveaux de bruit perçu très bas. Les ventilateurs Fluctus sont équipés de roulements FDB modernes et durables (MTBF 100 000 h) et d'éléments en caoutchouc anti-vibration à leurs coins, ce qui réduit encore les niveaux sonores opérationnels.



Chaque modèle de Fortis 5 a été réglé avec précision pour une large gamme de vitesses utiles, les ventilateurs Fluctus de 140 mm et 120 mm fonctionnant entre 300 et 1 400 tr/min. La fonction PWM permet aux utilisateurs d'adapter la vitesse des ventilateurs à leurs propres besoins. Il est même possible d'arrêter temporairement les ventilateurs Fluctus (" fan stop ") pour que le système de refroidissement fonctionne de manière passive dans des conditions de faible charge.



Système de montage pratique



Le Fortis 5 est équipé d'une nouvelle génération de systèmes de montage universels, améliorant la pression sur le processeur, ce qui est crucial lorsqu'il s'agit de l'efficacité du refroidissement. Le kit se compose de moins de pièces, possède une plaque arrière en acier et est plus facile que jamais à assembler.



Le système de refroidissement Fortis 5 est fourni avec la pâte thermique Pactum PT-3 en quantité suffisante pour de multiples applications. Le kit d'accessoires permet d'installer jusqu'à deux ventilateurs, comme pour le Fortis 5 Dual Fan.



Compatibilité



Le Fortis 5 est compatible avec tous les supports de CPU modernes les plus courants.



- Intel : LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011-3 (ILM carré), LGA 2011 (ILM carré).

- AMD : AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment.



Les Prix :



- Fortis 5 Dual Fan - 48.99 euros,

- Fortis 5 ARGB - 52.99 euros,

- Fortis 5 - 41.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



