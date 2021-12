NZXT annonce le boîtier CRFT 09 H710i Cyberpunk 2077

NZXT, fabricant de PC, logiciels et services guidé par la communauté, annonce aujourd’hui la sortie d’un boîtier pour PC H710i exclusif aux couleurs de Cyberpunk 2077. Le boîtier a été conçu en collaboration avec CD PROJEKT RED, pour une nouvelle addition dans la gamme de boîtiers CRFT de NZXT. Le H710i CRFT 09 Cyberpunk offre aux fans l’opportunité de transformer leur PC en une machine issue du futur dystopien de Cyberpunk 2077. Un Puck Arasaka Corporation en édition limitée et un pendant en forme de puce électronique Cyberpunk 2077 sont inclus avec le boîtier, pour renforcer le thème de ce CRFT.



Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Vous incarnez V, mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité. Personnalisez les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de votre personnage, et explorez cette ville immense où chacun de vos choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui vous entoure. Récompensé plus de 200 fois, Cyberpunk 2077 se déroule dans l’univers classique du jeu de rôle Cyberpunk 2020.



L'inspiration du CRFT 09

Le dernier produit de la gamme CRFT de NZXT a été conçu pour amener le monde brut et vibrant de Cyberpunk 2077 directement sur le bureau de ses plus grands fans. Le boîtier est basé sur le style de la puissante Arasaka Corporation. Le design stérile et peint du « substance-over-style » est accompagné d’un graffiti kitsch — un acte pour exprimer la rébellion des habitants de Night City. En somme, le CRFT 09 représente le combat sans fin de ceux qui essaient de s’en sortir dans la « ville des rêves » et les grands patrons d’entreprises qui contrôlent tous les aspects de la vie dans la métropole et au-delà.



Seulement 1000 exemplaires seront disponibles dans le monde.





Caractéristiques du CRFT 09

Un H710i au design modifié basé sur l’esprit de l’Arasaka Corporation.

Un graffiti issu de Night City sur la vitre en verre trempée.

Un pendant en forme de puce électronique et un Puck Arasaka Corporation inclus avec chaque boîtier.





Caractéristiques du H710i

Un design moderne et élégant, une barre pour le cable management iconique, un panneau latéral en verre trempé pour montrer la beauté des composants du PC.

Ventilateurs Aer F120mm inclus pour un airflow interne optimal, et l’avant du boîtier et l’alimentation sont équipés de filtres amovibles. Comprend un support réversible, amovible pour radiateurs entre 240mm-360mm, ce qui simplifie l’installation d’un water cooling.

L’application NZXT CAM est intuitive et permet de gérer et contrôler le boîtier, choisir des préréglages ou personnaliser les lumières et ventilateurs RGB intégrés pour créer un PC de rêve.



Prix : 299.99€

Disponibilité immédiate



