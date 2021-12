TECHPOWERUP nous propose le test de la : MSI MPG Z690 Carbon WiFi.







La sortie des processeurs Core de 12e génération d'Intel s'accompagne d'un nouveau socket. Ce socket LGA 1700 est pris en charge par le chipset Z690, qui a également le privilège d'être le premier à introduire PCIe Gen 5.0 et DDR5 sur le marché grand public. Les processeurs Zen d'AMD continuant à offrir une concurrence bienvenue parmi les fabricants de puces, Intel a eu du mal à rester dans la course ces derniers temps, comme l'a montré l'accueil mitigé réservé l'année dernière aux processeurs Core de 11e génération d'Intel.



Intel tente à nouveau de reconquérir les consommateurs, et il est sur la bonne voie. La société a lentement perdu du terrain dans le secteur de la production multifilière avec des charges de travail que les prosommateurs et les professionnels recherchent dans un environnement de travail. Rien ne se rapproche actuellement de la gamme Threadripper d'AMD, mais le prix d'entrée est tout aussi élevé. Étant donné qu'il s'agit d'Intel, nous ne pouvons que soupçonner qu'une suite HEDT est en préparation. Pour l'instant, les processeurs Core de 12e génération restent des processeurs de jeu de premier ordre. Ces nouveaux processeurs sont accompagnés du chipset Z690, qui a non seulement préparé le terrain pour ce qui est à venir, mais qui permet aux fabricants de cartes mères de présenter ce qui fait une expérience complète.



La première grande nouveauté est que les processeurs Core de 12e génération d'Intel offrent une prise en charge native de PCIe 5.0, ce qui signifie la prise en charge future de produits qui viennent tout juste d'atteindre le marché des entreprises. Le chipset Z690 a également bénéficié d'une augmentation de la vitesse de connexion avec un passage à l'interférence DMI 4.0 à 16 GT/s, soit un doublement par rapport à la DMI 3.0 que l'on trouvait sur le socket LGA 1200 précédent. Le deuxième changement le plus important est le double support des modules de mémoire DDR4 ou DDR5 par le CPU, ce qui a amené les fabricants de cartes mères à proposer une variété de configurations. En plus de la prise en charge de PCIe 5.0 et de DDR5, le chipset Z690 offre une connectivité native USB 3.2 Gen 2x2. La bande passante USB 3.2 Gen 2x2 offre des vitesses allant jusqu'à 20 Gb/s. Tous ces éléments combinés font qu'Intel est prêt à reprendre des parts de marché en force.







La convention de dénomination MPG sert de ligne de milieu de gamme pour les cartes mères Intel de MSI. Offrant généralement des performances similaires à celles de la série MEG, mais sans certaines des caractéristiques haut de gamme, la gamme MPG Z690 comprend généralement trois modèles, le Carbon, le Force et le Edge. La MPG Z690 Carbon WiFi de MSI est le modèle le plus haut de gamme de la famille MPG, offrant un nombre modeste de fonctionnalités tout en maintenant un prix abordable.



Le MSI MPG Z690 Carbon WiFi dispose d'une conception VRM dédiée avec 18 étages de puissance, cinq sockets M.2, et une fonction supplémentaire de flashback du BIOS pour vous sortir des situations indésirables. Pour compléter l'expérience, le MSI MPG Z690 Carbon WiFi offre également une excellente connectivité avec la toute nouvelle technologie WiFi 6E et un LAN 2.5 G pour ceux qui ont besoin de transférer des données rapidement. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cette revue, alors regardons de plus près ce que le MSI MPG Z690 Carbon WiFi a à offrir.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP