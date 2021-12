AOC a présenté le G4309VX/D, un moniteur 4K de 43 pouces avec compatibilité VESA DisplayHDR1000.



AOC, une société qui fabrique des moniteurs, a fait sa première incursion dans les écrans de jeu grand format avec le G4309VX/D. Si vous voulez voir les choses rapidement, il s'agit d'un moniteur 4K de 43 pouces qui peut exécuter le VRR jusqu'à 144 Hz.







Une large gamme de couleurs et la certification VESA DisplayHDR1000 devraient donner l'impression qu'il a beaucoup de puissance et de couleurs. La Chine dispose de l'AOC G4309VX/D, mais ce modèle ou quelque chose de très similaire est susceptible de sortir en Europe et aux États-Unis. Lorsque TFT Central a vu l'AOC G4309VX/D, il en a parlé et les spécifications ont été intégrées à l'histoire.







L'écran a une résolution de 3840 x 2160 et est fabriqué avec la technologie VA. Une spécification MPRT indique qu'il dispose d'un temps de réponse de 1 ms, d'un rapport de contraste de 4000:1, d'une profondeur de couleur de 8 bits+FRC et d'une large gamme de couleurs qui couvre 100% du sRGB et 95% du DCI-P3. En effet, il est doté d'un revêtement Quantum Dot qui lui permet de couvrir 95 % de la DCI-P3. Le taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz peut être utilisé avec la synchronisation adaptative pour le VRR sur les systèmes NVIDIA et AMD. Il existe désormais un mode de rétroéclairage appelé Motion Blur Reduction (MBR) qui permet de respecter la spécification MPRT de 1 ms, de sorte que l'écran peut être utilisé comme un écran d'appoint.



En raison de la taille de l'écran, le support ne permet de l'incliner que légèrement. Il peut également être retiré pour un montage VESA 200 x 100 mm si vous le souhaitez. Si vous voulez vous connecter, il y a 2x DisplayPort 1.4 (avec DSC) et 2x HDMI 2.1, qui sont tous deux bons pour les consoles de jeux modernes et fonctionnent bien avec elles. Des ports USB 3.2 et une prise casque sont également disponibles. L'écran est équipé de 2 haut-parleurs de 7W intégrés et peut lire des fichiers PiP et PbP, et il y a 4 ports USB 3.2.



Certifié HDR 1000



En outre, l'AOC G4309VX/D est certifié conforme à la norme VESA DisplayHDR 1000, ce qui signifie qu'il a un niveau de luminosité de 1100 cd/m2. Ce niveau de luminosité s'accompagne d'une large gamme de couleurs qui couvre 95% de l'espace DCI-P3 et d'une profondeur de couleur de 10 bits (8 bits + FRC). Bien que l'écran dispose d'une bonne base pour un contraste élevé (taux de contraste statique de 4000:1), l'écran ne dispose que d'une gradation locale de base avec éclairage périphérique pour améliorer encore cette gamme dynamique. Ne vous attendez donc pas à des miracles dans ce domaine.



Les ports et les fonctionnalités des jeux de consoles modernes fonctionnent également bien avec les jeux PC.



Malheureusement, nous ne connaissons pas les prix ou la disponibilité en dehors de la Chine au moment de la rédaction de cet article.



