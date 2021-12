VIPER Gaming annonce les kits de mémoire VIPER VENOM DDR5 Performance.



VIPER, une marque déposée de PATRIOT, est heureux d'annoncer la disponibilité des nouveaux modules de mémoire vive haute performance DDR5 VIPER VENOM RGB et non-RGB qui seront disponibles au premier trimestre 2022. Les modules de mémoire VIPER VENOM DDR5 offrent des vitesses améliorées allant de 4800 MHz à 6200 MHz avec des capacités de kit de 16 Go à 32 Go équipées du design exclusif du dissipateur thermique VENOM avec une option d'illumination RGB pour répondre aux besoins des passionnés de matériel informatique et des joueurs invétérés.







Les modules VIPER VENOM RGB DDR5 sont livrés avec le design élégant du heatshield VENOM avec un nouveau design pour combiner la barre de lumière LED et le heatshield. La barre de lumière RGB est un design entièrement nouveau avec un logiciel de synchronisation et des modèles d'illumination mis à jour. L'architecture unique de la DDR5 comporte des ajustements de tension localisés basés sur un PMIC (circuit intégré de gestion de l'énergie) verrouillé/déverrouillé et un HUB SPD (détection de présence en série), qui assure simultanément la surveillance, la protection du seuil, le contrôle intelligent de la tension et la gestion de l'énergie pour obtenir un contrôle plus complet de la tension.







En outre, la fonction ECC intégrée permet une correction active des erreurs afin d'améliorer l'intégrité des données et de renforcer les performances et la stabilité. Chaque module est construit avec un PCB à dix couches pour offrir une excellente intégrité du signal et une stabilité inégalée avec une hauteur physique faite sur mesure pour s'adapter à la plupart des refroidisseurs de CPU du marché sans interférence.



Disponibilité et Prix



La série de mémoires DDR5 VIPER VENOM sera disponible au premier trimestre 2022 chez les principaux détaillants du monde entier avec deux packs comprenant des modèles RGB et Non-RGB. Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP