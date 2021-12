Microsoft introduit la prise en charge de DX12 pour l'encodage H264 et H265 via une version de l'API.



Microsoft a annoncé aujourd'hui le lancement de l'encodage H264 et H265 via son API DX12. L'accélération GPU est ainsi prise en charge pour plusieurs applications vidéo telles que le décodage vidéo, le traitement vidéo et l'estimation de mouvement. En théorie, cela devrait alléger la charge des développeurs qui, au lieu de devoir mettre en œuvre l'accélération de l'encodage vidéo en fonction du fournisseur graphique (qu'il s'agisse d'AMD, d'Intel ou de NVIDIA), peuvent désormais travailler via l'API DX12 pour obtenir le même effet chez tous les fournisseurs, ce qui simplifie les efforts de programmation et d'efficacité - bien que Microsoft soit resté timide quant aux avantages et inconvénients potentiels de cette nouvelle fonctionnalité.







Les pilotes Intel prennent en charge la nouvelle fonctionnalité de l'API DX12 à partir de la version v30.0.100.9955 pour les architectures Tiger Lake, Ice Lake et Alder Lake (à partir de 2022). Le support des pilotes NVIDIA est disponible à partir de la version v471.41, et la fonction d'encodage est prise en charge par les cartes GTX 1000, 2000, 3000 et les séries Quadro jusqu'à la fin. La prise en charge des accélérateurs graphiques AMD à partir de la série RX 5000 et de l'IGP dans les APU Ryzen 2000 est attendue vers le deuxième trimestre 2022.



TECHPOWERUP