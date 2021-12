Alphacool dévoile les connecteurs D-Plug de la série Enterprise.



Alphacool présente aujourd'hui le D-Plug, un nouveau connecteur de la série ENTERPRISE SOLUTIONS. Le D-Plug ES a 2 filetages externes G1/4" et offre la possibilité de connecter des composants tels que des cartes graphiques, des refroidisseurs de CPU ou des radiateurs les uns aux autres dans la boucle de refroidissement. La particularité des D-Plugs est qu'ils sont emboîtés plutôt que vissés. Chaque D-Plug a une longueur variable qui peut être obtenue en tirant sur le connecteur, une extension jusqu'à 15 mm est possible. La longueur supplémentaire disponible permet un haut degré de flexibilité pour compenser les imprécisions dans la conception du système. L'absence de raccord à vis empêche la torsion éventuelle des tuyaux lors de l'installation.







Bien entendu, le connecteur a fait l'objet de tests approfondis dans le laboratoire Alphacool, avec pour résultat que le D-Plug est stable jusqu'à 1,5 Bar. Le D-Plug ES est disponible en longueurs de 20 mm, 25,5 mm et 31,5 mm - au choix en chrome brillant ou en noir mat.



La fiche technique :



- Matériau : Laiton,

- Diamètre : 20 mm,

- Filetage : G1/4" OT,

- Longueur du filetage (y compris le joint torique) : 5 mm,

- Pression testée : 1,5 bar.



Les Prix :



- Alphacool ES D-Plug 20 mm G1/4 AG to G1/4 AG - Chrome : 6.99 euros,

- Alphacool ES D-Plug 20 mm G1/4 AG to G1/4 AG - Deep Black : 6.99 euros,

- Alphacool ES D-Plug 25.5 mm G1/4 AG to G1/4 AG - Chrome : 7.29 euros,

- Alphacool ES D-Plug 25.5 mm G1/4 AG to G1/4 AG - Deep Black : 7.29 euros,

- Alphacool ES D-Plug 31.5 mm G1/4 AG to G1/4 AG - Chrome : 7.69 euros,

- Alphacool ES D-Plug 31.5 mm G1/4 AG to G1/4 AG - Deep Black : 7.69 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP