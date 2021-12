Phanteks annonce les refroidisseurs de CPU AIO Black Glacier One 240/280/360MP Halo.



Phanteks a annoncé aujourd'hui trois nouveaux ajouts à la série Glacier One, les modèles Glacier 240/280/360MP Halos Black. Les modèles Glacier One MP Halos Black sont capables de refroidir des processeurs puissants tout en fonctionnant silencieusement. Le radiateur est optimisé pour offrir un rapport bruit-performance qui est le meilleur de sa catégorie avec les nouveaux ventilateurs silencieux Phanteks MP qui ont maintenant un régime maximal plus élevé (2000-2200 RPM).











Les modèles Glacier One MP Halos Black sont dotés d'un capuchon de pompe à miroir infini en verre trempé avec une intégration fluide de l'éclairage D-RGB. Les nouvelles éditions du Glacier One sont livrées avec des cadres de ventilateur HALOS D-RGB supplémentaires pour éclairer les ventilateurs MP. Le capuchon de pompe à couverture intégrale a un design à profil bas qui peut être monté magnétiquement sur le module de pompe pour couvrir toutes les pièces de montage, ce qui crée une apparence propre et intégrée à la carte mère. L'installation est un jeu d'enfant grâce à la solution tout-en-un pré-remplie, à l'excellent dégagement de la RAM, aux tubes tressés flexibles et au Tube Clips de Phanteks qui aident à acheminer les câbles des tubes et des ventilateurs pour un intérieur de PC propre.







Refroidis par Asetek, les nouveaux modèles Glacier One MP Halos Black offrent un fonctionnement fiable et des performances de refroidissement élevées. Grâce à leur expertise technique et à leurs nombreuses années d'expérience, la pompe Gen 7 d'Asetek, extrêmement fiable, garantit une stabilité et une longévité optimales.







Tous les refroidisseurs de CPU liquides Glacier One All-in-One prendront également en charge le nouveau socket LGA1700.







Disponibilité et Prix



Ils seront disponibles dans le mois de décembre 2021.



Les Prix :



- GLACIER ONE 240 MPH NOIR - 149.90 euros,

- GLACIER ONE 280 MPH NOIR - 159.90 euros,

- GLACIER ONE 360 MPH NOIR - 199.90 euros.



TECHPOWERUP