GALAX présente la carte graphique GeForce RTX 2060 12GB 1-Click OC.

GALAX présente la carte graphique GeForce RTX 2060 12 Go 1-Click OC.



GALAX a rejoint aujourd'hui d'autres partenaires de cartes NVIDIA pour lancer sa carte graphique GeForce RTX 2060 12 Go conçue sur mesure. NVIDIA a relancé la RTX 2060, basée sur l'architecture graphique "Turing", avec deux fois plus de mémoire et quelques cœurs CUDA supplémentaires - 2 176 contre 1 920 sur l'original. C'est la réponse de NVIDIA à la Radeon RX 6600.



















La carte conçue sur mesure par GALAX, qui sera également vendue sous la marque KFA2 sur certains marchés, est équipée d'un dissipateur thermique à ailettes en aluminium avec des caloducs à contact direct et une paire de ventilateurs de 90 mm qui restent éteints lorsque la carte est au repos. Elle est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches. La carte est overclockée en usine avec un GPU Boost à 1695 MHz, contre 1650 MHz pour la référence NVIDIA, mais un mode d'OC en 1 clic permet de porter l'horloge boost à 1710 MHz. La mémoire est cadencée à 14 Gbps (GDDR6 effectif).



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP