Thermaltake lance la série de mémoires DDR4 TOUGHRAM XG RGB blanches.



Thermaltake, la marque leader dans le domaine du PC DIY pour les solutions de refroidissement, de jeux et de mémoire, est heureux d'annoncer le lancement de TOUGHRAM XG RGB - White DDR4 Memory, une nouvelle édition de la série haut de gamme TOUGHRAM XG RGB. La nouvelle série blanche est proposée avec des fréquences allant jusqu'à 3600 MHz, 4000 MHz, 4400 MHz et 4600 MHz et des capacités allant jusqu'à 16 Go (8 Go x2), 32 Go (16 Go x2) et 64 Go (32 Go x2), offrant aux utilisateurs un large éventail de choix. Les utilisateurs peuvent désormais associer les mêmes châssis et composants de refroidissement de couleur blanche pour créer leur propre style et former le PC idéal, notamment pour ceux qui recherchent un thème tout blanc, la série TOUGHRAM XG RGB DDR4 blanche peut vous aider à réaliser une configuration tout blanc plus complets.







Étant compatible avec les dernières cartes mères AMD et Intel, la série White TOUGHRAM XG RGB a subi des tests rigoureux pour sélectionner des circuits intégrés étroitement sélectionnés, conçus avec un PCB à dix couches, construit avec des doigts en or 10μ et des couches internes en cuivre 2oz pour assurer des performances élevées et stables. La série TOUGHRAM XG RGB blanche porte également un style exclusif de son apparence grâce à son design spécial, il y a 2 couleurs différentes, détaillant une garniture en aluminium avec une bande chromée au milieu qui fait que la série TOUGHRAM XG RGB se distingue de vos modules de RAM ordinaires.







Dotée de 16 LED adressables à haute luminosité, la série White TOUGHRAM XG RGB est équipée d'une barre lumineuse unique en forme de X qui peut contrôler 8 zones d'éclairage. Elle est prise en charge par TT RGB PLUS et le logiciel d'édition de lumière NeonMaker, et peut être synchronisée avec d'autres logiciels compatibles tels que TT AI Voice Control, Amazon Alexa et le logiciel RGB de la carte mère, pour permettre aux utilisateurs de créer leur propre spectacle lumineux.



Disponibilité



La série TOUGHRAM XG RGB DDR4 White de Thermaltake bénéficie d'une garantie à vie limitée pour les mémoires vives, et est soutenue par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de Thermaltake dans le monde entier.



