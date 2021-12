Certains utilisateurs de Windows 11 affirment que le nouveau système d'exploitation de Microsoft nuit gravement à la vitesse des disques durs SSD.



Avez-vous fait le saut vers Windows 11 ? Bien qu'il n'y ait pas encore de "killer apps" pour le nouveau système d'exploitation de Microsoft, il est facile de comprendre (en tant que passionné) le désir d'essayer la dernière nouveauté. Windows 11 apporte quelques améliorations importantes sous le capot pour le matériel nouveau et à venir, donc dans un avenir proche, il peut être une bonne décision, mais pour l'instant, la plupart des gens sont probablement mieux servis par le Windows 10 plus familier et compris.







Mais peut-être que certaines de ces améliorations sous le capot sont responsables des problèmes techniques auxquels le nouveau bébé de Microsoft a été confronté. Il y a eu de multiples problèmes au lancement avec les CPU AMD, un problème où l'outil "chkdsk" pouvait endommager les SSD, et de nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes de performance générale, y compris une sensation générale de "lag" ou "bâclée" du nouveau système d'exploitation.



Une partie de ce "décalage" pourrait être attribuable à un problème qui a été soulevé pour la première fois il y a trois mois et qui ne semble pas avoir été résolu. Comme le rapporte Neowin, les utilisateurs de plusieurs forums se plaignent depuis début septembre de mauvaises performances d'écriture aléatoire sous Windows 11, en utilisant la même configuration matérielle que sous Windows 10. Certains rapports, comme celui de l'utilisateur Reddit /u/adrynalyne, montrent des performances extrêmement dégradées, allant de 2 148 Mo/sec à 637 Mo/sec sur un test d'écriture aléatoire 4K.







La plupart des résultats que nous avons observés ont été mesurés avec des SSD Samsung, notamment le 980 Pro, mais le problème ne se limite pas à eux. L'utilisateur Mussels84 propose le benchmark ci-dessus qui montre que le problème affecte clairement un SSD WD Black NVMe - bien que curieusement, il n'affecte que la première partition sur chaque disque. Pendant ce temps, JasonM_2020 a testé son disque Optane DC P4800X et a vu moins de la moitié de ses performances sous Windows 10 en écriture aléatoire. Un utilisateur a même affirmé que son SSD Crucial SATA ralentissait la machine "à la vitesse de l'éclair", bien qu'il ait négligé de fournir d'autres détails.



Nous pensons qu'il est important de noter que ces benchmarks, bien que probablement légitimes, n'indiquent pas grand-chose sur les performances réelles de la plupart des utilisateurs. Tous les pires exemples que nous avons vus étaient des tests utilisant de grandes profondeurs de file d'attente et, en particulier, un grand nombre de threads. Ce type d'E/S n'est vraiment observé que dans les serveurs de bases de données et les centres de données ; les postes de travail des clients dépassent rarement des profondeurs de file d'attente d'E/S à un chiffre ou effectuent des E/S de disque multithread.







Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de problème. En effet, l'utilisateur de Reddit Koopa777 affirme avoir testé le problème sur ses SSD Samsung 980 Pro et a constaté que si la dégradation des performances est relativement faible - environ 15 % - lors de l'utilisation d'un seul thread, elle reste dégradée par rapport à Windows 10. Il note que l'ajout d'un plus grand nombre de threads au benchmark semble aggraver le problème, ce qui expliquerait certains des résultats terribles que nous avons vus de la part de personnes utilisant 16 threads CPU ou plus pour tester les performances d'accès aléatoire.



Microsoft ne semble pas avoir reconnu officiellement ce problème. Un nouveau poster Reddit nommé "neochristi" a répondu à un fil de discussion sur le problème il y a environ trois mois en prétendant être un développeur de "l'équipe des systèmes de fichiers de Microsoft" et en demandant plus d'informations, mais ce compte Reddit n'a jamais fait d'autres posts, donc qui sait si c'était légitime.



HOTHARDWARE