CORSAIR propose la personnalisation des profils DDR5 XMP 3.0 depuis l'iCUE 4.







Au mois d'octobre, lors de l'annonce de ses nouvelles barrettes de mémoire DDR5 des gammes DOMINATOR PLATINUM RGB et VENGEANCE destinées pour le moment uniquement aux processeurs Intel Core 12th Gen (Alder Lake-S), le fabricant CORSAIR indiquait qu'il proposerait avant la fin de l'année 2021 une solution pour personnaliser leurs profils XMP 3.0 directement depuis l'application iCUE 4.







La promesse est tenue puisque la version 4.18.218 du logiciel et des pilotes CORSAIR iCUE vient en effet d'être publiée et contient le nouvel onglet XMP Manager permettant de configurer les barrettes de mémoire DDR5.



Les barrettes de mémoire CORSAIR de type DDR5 sont équipées de la nouvelle technologie Intel Extreme Memory Profile 3.0 (ou XMP 3.0) qui permet à l'utilisateur d'appliquer très facilement des réglages prédéfinis plus exigeants (latences inférieures) que les réglages par défaut JEDEC et qui permettent donc d'obtenir de meilleures performances. Avec des profils XMP, il est plus facile d'overclocker la mémoire plutôt que de régler chaque paramètre individuellement dans le BIOS/UEFI ce qui reste toutefois bien sûr possible.



Par rapport au XMP 2.0 des barrettes DDR4, la technologie XMP 3.0 est réservée à la mémoire DDR5 et offre plusieurs améliorations comme la possibilité de stocker jusqu'à cinq profils (trois prédéfinis par le fabricant de la mémoire et deux profils réinscriptibles personnalisables par l'utilisateur depuis le BIOS ou depuis un logiciel tiers). En outre, XMP 3.0 permet de renommer les profils, propose une somme de contrôle CRC pour éviter que les données SPD soient corrompues durant leur écriture mais supporte aussi la régulation de tension intégrée directement aux barrettes DDR5. Pour gérer toutes ces évolutions, 384 octets sont désormais réservés pour stocker les profils XMP 3.0 contre 102 octets pour les profils XMP 2.0.



CORSAIR ne donne pas beaucoup de détails sur l'implémentation de XMP 3.0 dans le logiciel iCUE mais précise que le XMP Manager permet aux utilisateurs de personnaliser et d'enregistrer leurs propres profils Intel XMP 3.0 en toute facilité pour adapter les performances selon l'application ou la tâche. Si l'utilisateur s'apprête à lancer un jeu ou une autre application nécessitant des performances élevées, il peut activer tel ou tel profil prédéfini ou personnalisé puis revenir plus tard sur un autre profil moins exigeant pour simplement surfer sur le web ou faire de la bureautique.



Par ailleurs, le XMP Manager permet de contrôler précisément la tension de fonctionnement de la mémoire puisque les barrettes DDR5 intègrent toute la partie de régulation de tension ce qui est une nouveauté de ce standard. La mémoire DDR5 fonctionne d'ailleurs par défaut à 1,1 V. Contrôler cette tension directement depuis l'iCUE pourra donc s'avérer plus simple pour gérer l'overclocking que de passer par le BIOS.



Précisons toutefois que la gestion des profils XMP 3.0 dans iCUE 4.18.218 est considérée comme expérimentale par CORSAIR pour le moment qui parle de preview. De plus, la régulation de tension et la personnalisation XMP 3.0 ne sont pas disponibles avec toutes les cartes mères. Pour rappel, Intel met à jour régulièrement la liste officielle des cartes mères compatibles XMP 3.0.



Evidemment, avec iCUE on a toujours accès aux autres réglages déjà existants pour la mémoire DDR4 CORSAIR comme la disposition des barrettes DIMM sur la carte mère, la lecture des fréquences et timings en temps réel, l'éclairage RGB, la surveillance de la température ou encore le déclenchement d'actions spécifiques.



À noter également la publication d'une autre version du logiciel iCUE 4 numérotée 4.18.209. Celle-ci est considérée comme stable par CORSAIR et corrige de nombreux problèmes, mais ajoute aussi, selon nos propres constatations, le support des casques audio surround HS55 et HS65 qui n'ont pas encore été annoncés par le constructeur.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bit (x64)



- Drivers CORSAIR iCUE 4.18.218 WHQL bêta : Cliquez ICI,

- Drivers CORSAIR iCUE 4.18.209 WHQL : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS